Il Natale a Cervia. Al via la campagna promozionale in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana

L’amministrazione comunale di Cervia, oltre ad un ricco calendario di iniziative messe a disposizione di cittadini e ospiti delle località della riviera cervese, ha messo in campo un’importante campagna promozionale e di fidelizzazione che punta sul turismo di prossimità e sui bacini di utenza turistica storicamente più importanti per l’ area cervese, ovvero Emilia Romagna e Lombardia.

“Manifesti che propongono atmosfera ed eventi del Natale sono già affissi nei principali capoluoghi di provincia della regione Emilia Romagna, mentre sono state programmate azioni di social media marketing dedicate alle festività che vedranno protagonisti i social turistici del comune di Cervia” spiegano dall’amministrazione.

Esce inoltre in questi giorni un breve video promozionale “Trova la magia del Natale a Cervia!” che sarà trasmesso sulle maggiori reti televisive della regione Emilia Romagna e uscirà, con azioni mirate e programmate, su Visit Cervia e Visit Milano Marittima per raggiungere ampie aree di utenza in Emilia Romagna, Lombardia per spingersi fino a parte di Veneto e Toscana.

“Il video racconta l’atmosfera di festa e di magia dei centri di Cervia e Milano Marittima, suggerisce luoghi magici e atmosfere accoglienti che si possono trovare nelle nostre località anche durante il periodo invernale – spiegano dal Comune – . Alcune immagini riprese dall’alto propongono i luoghi storici della città avvolti dalla magia delle luminarie natalizie, ma anche la magica scenografia del paesaggio ghiacciato da vivere con i personaggi delle fiabe del Christmas Grotto, dedicato ai piccoli ospiti. E ancora una panoramica sui negozi che offrono idee originali per un regalo di prestigio. In evidenza anche la calda atmosfera del mare d’inverno, con aperitivi, tisane e specialità della gastronomia locale, proponendo offerte appetibili ed originali per una vacanza al mare durante il periodo delle feste. Della durata di circa 60 secondi, il video è stato realizzato da Gianluca Nanni ed ha visto la disponibilità e collaborazione preziosa di Julian Fashion Boutique, Bolero Bijoux, Officine del Sale, Consorzio Cervia Centro e Proloco Milano Marittima”.