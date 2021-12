Presentazione del centro Europe Direct della Romagna per un territorio sempre più europeo e green

Domani, venerdì 17 dicembre, il centro Europe Direct della Romagna – operativo presso il Comune di Ravenna da maggio 2021 – si presenta. Il centro, gestito dall’unità organizzativa Politiche europee, fa parte della rete italiana coordinata dagli uffici di Commissione e Parlamento europei e funge da riferimento territoriale per l’informazione, la divulgazione sull’Unione europea e la promozione della cittadinanza europea.

Nella mattinata di domani, venerdì 17 dicembre, alle 11.15 una diretta streaming sui canali facebook e YouTube del centro Europe Direct della Romagna e del Comune sarà dedicata alla presentazione delle attività proposte dal centro e all’annuncio del programma per l’anno 2022. Interverranno Maurizio Molinari, responsabile dell’Ufficio a Milano del Parlamento europeo e capo ufficio stampa del Parlamento europeo in Italia, l’assessora alle Politiche europee del Comune Annagiulia Randi e lo staff del centro.

“Con lo Europe Direct il legame del nostro territorio con l’Ue si arricchisce ulteriormente – commenta il sindaco Michele de Pascale – legame che coltiviamo non solo in termini di accesso alle risorse e realizzazione di progetti, ma innanzi tutto di condivisione di valori e di cittadinanza europea attiva. In entrambi i casi la conoscenza delle politiche e delle azioni dell’Ue, in un generale contesto di indifferenza o di disinformazione, è una leva fondamentale per giocare un ruolo attivo di cittadinanza e sviluppo territoriale”.

Alle 14.30 si svolgerà, sia in presenza a palazzo Rasponi dalle Teste, sia online, l’iniziativa “Green Deal Europeo e nuovi approcci alla sostenibilità”, una conferenza interattiva e partecipata. Dopo i saluti istituzionali dell’assessora Annagiulia Randi, del sindaco Michele de Pascale e della Vice presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein, si entrerà nel vivo del tema, il Green Deal Europeo.

La strategia ambiziosa dell’Unione europea che propone un continente europeo impegnato a tutto tondo nel contrasto al cambiamento climatico è stata al centro del progetto #GREEN_EuRoPe promosso dal centro Europe Direct del Comune di Ravenna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Il progetto si è sviluppato con innumerevoli iniziative realizzate da un partenariato territoriale: Comune di Cervia, Unione Comuni Bassa Romagna, cooperativa LibrAzione, cooperativa Villaggio Globale, associazione ToGether; dipartimento di Beni Culturali – Unibo, campus di Ravenna e un coinvolgimento diretto della cittadinanza: 20 giovani Ambasciatori del Green Deal, 10 Green deal influencers e tanti partecipanti alle iniziative.

Interverranno per Europe Direct Laura Chiara Cecchi (esperta di politiche europee), Emanuela Medeghini (responsabile) e Michele Marchi (coordinatore scientifico), ma anche referenti dei partner di progetto, volontarie e volontari.

#GREEN_EuRoPe ha contribuito non solo a diffondere la conoscenza del Green Deal Europeo nel territorio della provincia di Ravenna, dalle sue origini storico-politiche agli aspetti più concreti della sua applicazione, ma ha voluto impegnare i partecipanti nella elaborazione di un “decalogo” di comportamenti virtuosi e quotidiani attraverso i quali tutte e tutti possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Green Deal.

“Ogni volta che guardiamo agli obiettivi sfidanti dell’Ue per il clima, non dobbiamo solo chiederci cosa l’Unione europea stia facendo per noi, ma anche come la nostra comunità possa contribuire al raggiungimento di tali traguardi. La neutralità climatica non può prescindere dal nostro impegno di cittadine e cittadini e di amministratori locali” afferma Annagiulia Randi, assessora alle Politiche europee.

Link: Le iniziative saranno in diretta streaming sui canali facebook (https://www.facebook.com/euDirectRomagna) e YouTube (https://www.youtube.com/c/EuropeDirectdellaRomagna) del Centro Europe Direct della Romagna.