Comune di Ravenna ha incontrato Ordine degli Agronomi, assessore del Conte: “Credo nel confronto con il mondo delle professioni”

Di PUG (Piano Urbanistico Generale), e non solo, si è parlato nei giorni scorsi nella sede del Municipio di Ravenna nel corso di un incontro fra i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e quelli dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Ravenna.

Per il Comune di Ravenna erano presenti: Federica Del Conte, Assessora con deleghe a urbanistica, edilizia privata, rigenerazione urbana, lavori pubblici, patrimonio, subsidenza e servizi geologici, Valeria Galanti, dirigente dell’U.o. Gestione Edilizia, Valentino Natali, dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica – Ufficio di Piano. Per l’Ordine, invece, hanno partecipato il Presidente Giovanni Gualtieri, la Consigliera Elena Sangiorgi e Daniele Gambetti, già Presidente dell’Ordine ravennate nel precedente mandato e curatore dell’Accordo di Collaborazione tra Anci Emilia-Romagna e Federazione Regionale Dottori Agronomi e Forestali, sottoscritto nel 2019 dall’attuale Sindaco De Pascale, allora Presidente regionale ANCI, mentre Fabrizio Matteucci, all’epoca Direttore regionale ANCI, ne curò l’iter di elaborazione.

L’incontro aveva come obiettivo quello di dare seguito alla collaborazione fra l’Ordine degli Agronomi e il Comune, sulla traccia già delineata dell’Accordo tra Anci Emilia-Romagna e Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali. Le competenze dei dottori agronomi e forestali sono infatti molteplici, con una ricaduta positiva sia sul tessuto urbano sia sul contesto agricolo.

Aspetto, questo delle competenze, di cui il Comune di Ravenna ne è già consapevole, tant’è che, ad esempio, nella Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) su cinque membri 2 sono agronomi.

Il contributo degli agronomi sarà quindi di grande importanza anche per il nuovo PUG, ha sottolineato anche l’Assessora Del Conte, tant’è che dove si parla di “servizi ecosistemici, qualità urbana, ecologica ed ambientale”, tali aspetti nel gruppo di progettazione sono stati curati proprio da un team di agronomi. «Credo fortemente nel confronto con il mondo delle professioni e nel corso del precedente mandato abbiamo voluto istituire il tavolo permanente dell’edilizia e dell’urbanistica, a cui partecipa anche l’Ordine degli Agronomi, volto a un confronto continuo sui temi dell’edilizia e dell’urbanistica che nei prossimi mesi sarà finalizzato alla condivisione del Piano Urbanistico Generale».

“Ci preme anche ricordare che il comune di Ravenna è in Italia il primo per superficie rurale – sottolinea il Presidente dell’Ordine Giovanni Gualtieri – Questo necessita, quindi, di una corretta pianificazione dello sviluppo delle attività agricole e della conservazione del suolo e delle aree naturali, anche per rispettare il Green Deal europeo e la strategia “Farm to Fork”, studiata per trasformare il sistema alimentare europeo rendendolo più sostenibile”.