Profumerie Sabbioni ha vinto il Premio insegna web dell’anno categoria profumerie

Un premio importante per la catena romagnola di profumerie, che ha da poco inaugurato un nuovo Headquarter a Ravenna. Sabbioni ha vinto infatti il premio Insegna Web dell’Anno 2021-22 per la categoria profumerie.

In particolare, il miglior punteggio è stato realizzato per “Acquisto Facile”. Su Sabbioni.it, infatti, acquistare i propri prodotti di bellezza preferiti è molto semplice e intuitivo; la consegna è sempre gratuita da 25 € di spesa in su, e avviene generalmente a 48h dall’acquisto e può essere richiesta sia a domicilio che presso uno dei 17 Punti Vendita della catena.