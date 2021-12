Confesercenti Cervia. Presidente FIEPET Alessandro Fanelli sulle festività natalizie: “La comunità se rimane unita può resistere al colpo di coda del Covid-19”

Il Presidente Fiepet Confesercenti Cervia Alessandro Fanelli è intervenuto pubblicamente dopo il Decreto urgente del Governo che introduce ulteriori restrizioni, confermando la presenza in prima linea di Confesercenti Cervia:

“Avremmo tutti voluto essere in un periodo più tranquillo, sereno, per vivere queste festività con un altro spirito, ma evidentemente le cose vanno in altro modo e ci troviamo in un momento complicato.

È oggettivamente difficile fare impresa in queste condizioni, nonostante stiamo facendo di tutto per rispettare le norme e per garantire quel minimo di sicurezza ambientale, necessaria al nostro lavoro.

Le condizioni c’erano tutte e dobbiamo dare atto all’Amministrazione Comunale, nonché alla Pro Loco di Milano Marittima e al Consorzio di Cervia Centro del grande sforzo per mettere in campo un programma delle festività natalizie importante e notevolmente strutturato.

La conferma del trenino di collegamento tra Cervia e Milano Marittima, nonché le iniziative anche su Pinarella e Tagliata, avevano preparato la nostra città ad un ottimo Natale.

Poi, la variante Omicron ha rallentato tutto.

In questi giorni non sta andando bene, in termini di contagi, ma – nonostante questo – le attività della ristorazione in generale sono pronte ad accogliere i clienti, sia cervesi che in visita alle nostre località.

Il mese di dicembre è estremamente delicato per il mondo della ristorazione, perché da solo può determinare fino al 10% del fatturato annuo.

Voglio ricordare che non ci sono luoghi di convivialità più sicuri dei pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili) i quali, nonostante le enormi difficoltà, si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato per migliorare i servizi, l’accoglienza e la sicurezza. Questi locali danno lavoro a tante persone e sono pronti ad accogliere tutti coloro che, nel rispetto delle vigenti regole, hanno voglia di tornare a vivere un clima di festa e di normalità.

Nonostante il Decreto urgente del Governo di ieri sera, che introduce ulteriori restrizioni, noi ci siamo.

Colgo l’occasione per ringraziare di cuore le imprese, ogni singolo collega e i tanti amici che lavorano in questo campo perché lo sforzo è veramente immane e continuo, ma – nonostante questo – siamo fiduciosi di poter lavorare e dare un servizio di qualità e in sicurezza, nonostante quest’ultima variante del virus.”