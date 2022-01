Il 6 gennaio si svolge regolarmente il mercato in piazza Costa a Cervia

Dal comune di Cervia comunicano che, nonostante la festività dell’Epifania, il 6 gennaio il mercato del giovedì in piazza Andrea Costa si svolgerà regolarmente.

Dal comune ricordano, inoltre, come ormai prassi in questo periodo di emergenza sanitaria, gli accessi all’area del mercato sono regolamentati dalle normative per contenere la diffusione del covid, tra cui l’obbligatorietà dell’uso della mascherina.