Gruppo Marcegaglia: Emanuela Cherubini nuovo direttore relazioni esterne

Emanuela Cherubini è il nuovo Direttore Relazioni Esterne del Gruppo Marcegaglia, realtà industriale italiana leader mondiale nella trasformazione dell’acciaio. Già Capo Ufficio Stampa del Gruppo dal giugno dello scorso anno, la Cherubini succede a Rinaldo Arpisella, che lascia l’azienda dopo averne diretto per quasi trent’anni la comunicazione e le relazioni istituzionali e associative.

Chiamato in azienda dal fondatore, il Cav. Steno Marcegaglia, Arpisella ha poi seguito, in particolare, la carriera della figlia Emma, affiancandola, come portavoce, in tutti i molteplici incarichi istituzionali che ha rivestito fin da giovanissima, dalla presidenza di Confindustria a quello, più recente, di Chair del B20.

“Sono molto grata a Rinaldo – ha commentato Emma Marcegaglia, vice presidente e Ad del Gruppo omonimo – per gli anni che mi ha dedicato nel lungo e importante percorso professionale vissuto insieme”.

“Desideriamo ringraziarlo ancora – ha proseguito il presidente e Ad del Gruppo, Antonio Marcegaglia – per quanto ha fatto per l’azienda di famiglia, accompagnandone lo sviluppo e la crescita industriale. A Emanuela, i nostri migliori auguri per il nuovo incarico”.