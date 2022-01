Videoconferenza di Confartigianato Ravenna: si approfondiscono le novità su ammortizzatori sociali, Irpef  e Assegno Unico e Universale per i figli

Confartigianato della provincia di Ravenna dedica quattro appuntamenti in diretta, sul proprio Canale YouTube, per approfondire le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in tema di fisco, incentivi, lavoro, bonus casa e Superbonus.

La prima videoconferenza è in programma domani, Lunedì 24 gennaio alle ore 18.30 e sarà incentrata sull’approfondimento di due tematiche di grande importanza:

La riforma degli ammortizzatori sociali e la riforma dell’Irpef

intervento e risposte ai quesiti a cura di:

Marco Baccarani, responsabile provinciale Paghe e Consulenza del Lavoro di Confartigianato

Assegno Unico e Universale per i Figli a carico: requisiti, come richiederlo e nuove modalità di erogazione

intervento e risposte ai quesiti a cura di:

Luca Pizzaleo, responsabile Patronato INAPA/Confartigianato

Sarà possibile sottoporre quesiti e domande ai relatori mediante la chat attiva nel corso della videoconferenza. Link diretto all’evento: https://youtu.be/YDaErSr2o8E

Gli altri tre appuntamenti sono programmati per:

Giovedì 27 gennaio ore 18.30

Le principali novità in ambito fiscale della Legge di Bilancio 2022

Lunedì 31 gennaio ore 18.30

Bonus casa e superbonus: gli aggiornamenti della Legge di Bilancio 2022

Giovedì 3 febbraio ore 18.30

Novità in tema di credito e incentivi per le aziende

Le videoconferenze sono aperte a tutti, senza alcun obbligo di registrazione.

Il canale di Confartigianato è all’url: https://www.youtube.com/confartigianatodellaprovinciadiravenna