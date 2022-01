Il sindaco Ranalli incontra Confesercenti e Ascom Lugo

Proseguono gli incontri del sindaco Davide Ranalli con le associazioni di categoria. Oggi, 26 gennaio, è stata il turno delle associazioni del commercio, Confesercenti e Ascom. Due incontri distinti che hanno visto la partecipazione anche dell’assessore alle Attività Produttive Luciano Tarozzi e del capo di Gabinetto Gabriele Montanari.

La delegazione di Confesercenti era composta dal presidente Bruno Checcoli e dal segretario Giancarlo Melandri, quella di Ascom Confcommercio Lugo dal direttore Luca Massaccesi edal responsabile sindacale Luciano Facchini.

Nei due confronti si è discusso degli investimenti che saranno resi possibili grazie ai finanziamenti del PNRR e che costituiscono un’occasione importante per questo territorio. Entrambe le associazioni hanno apprezzato la scelta di questa amministrazione di puntare sulla rigenerazione urbana e hanno condiviso l’importanza del PUG (Piano Urbanistico Generale) che è in corso di definizione a livello di Unione.

Molto spazio ha preso il tema della formazione, cruciale in questa fase storica, anche pensando la scuola come luogo dove si possano sviluppare progetti per i consumi consapevoli. “Se Lugo vedrà presto l’avvio del corso di laurea in meccatronica è altrettanto importante creare opportunità di formazione anche per gli adulti, in particolare per coloro che perdono il lavoro ” è stato sottolineato durante gli incontri.

Entrando nello specifico delle due associazioni, che rappresentano il mondo del commercio, si è parlato di piano del traffico e della sosta, dell’importanza del mercato settimanale come primo mercato della Romagna, della necessità di semplificare le procedure per quanto di competenza del Comune, del tema dei delicati equilibri fra i diversi modelli di distribuzione commerciale, di promozione del territorio e della sua impresa diffusa e della Fiera biennale da organizzare con una nuova modalità che la riporti ad essere una vera campionaria con l’organizzazione di una serie di eventi e convegni dove protagoniste siano le imprese e le Associazioni imprenditoriali.