Bonus casa e superbonus: webinar di Confartigianato Ravenna aperto a tutti

Confartigianato della provincia di Ravenna dedica quattro appuntamenti in diretta, sul proprio Canale YouTube, per approfondire le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in tema di fisco, incentivi, lavoro, bonus casa e Superbonus.

La terza videoconferenza è in programma lunedì 31 gennaio alle ore 18.30 e sarà incentrata su Bonus casa e Superbonus 110%, ed in particolar modo a tutte le novità e gli aggiornamenti dovuti al ‘decreto controlli antifrodi’ in merito a visto di conformità e attestazione della congruità delle spese.

Gli interventi, e le risposte ai quesiti e richieste di approfondimento, saranno a cura di Sandra Berti, Adriano Biancoli, Andrea Demurtas e Luca Pizzaleo, funzionari di Confartigianato della provincia di Ravenna.

Sarà possibile sottoporre quesiti e domande di chiarimento mediante la chat attiva nel corso della videoconferenza.

Link diretto all’evento: https://youtu.be/Y59c0mhXCaw

Il successivo appuntamento in programma sarà giovedì 3 febbraio ore 18.30 sul tema Novità in tema di credito e incentivi per le aziende.

Tutte videoconferenze sono aperte a tutti, senza alcun obbligo di registrazione.

l canale di Confartigianato è all’url: https://www.youtube.com/confartigianatodellaprovinciadiravenna