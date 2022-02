Webinar di CNA Ravenna su Legge di Bilancio 2022: novità in materia di lavoro, credito, leggi di incentivo e assegno unico e universale

Mercoledì 2 febbraio, alle ore 18.00, si terrà il primo dei due webinar di approfondimento sulla Legge di Bilancio, organizzati da CNA Ravenna. Il primo appuntamento ha questo titolo: “Legge di Bilancio 2022: novità in materia di lavoro, credito, leggi di incentivo e Assegno unico e universale”. In questa occasione verranno prese in esame le novità introdotte in tema di lavoro, credito, bandi e incentivi per le imprese. Durante il webinar sarà, inoltre, approfondito il tema dell’Assegno unico e universale per i figli a carico.

Relatori di questo primo webinar saranno Massimo Tassinari, Responsabile Rapporti di Lavoro e Contrattualistica CNA Ravenna, che presenterà le novità sulla legislazione del lavoro, Maurizio Spinelli, Responsabile Credito e Consulenza Finanziaria CNA Ravenna, che introdurrà le novità sull’accesso al credito con garanzia pubblica, Federica Arceri, Consulente Bandi e Leggi di Incentivo CNA Ravenna, che illustrerà le agevolazioni e i nuovi incentivi a supporto delle imprese, e Massimo Cameliani, Direttore patronato Epasa-Itaco Ravenna, che parlerà dell’Assegno unico e universale per i figli a carico.

L’iniziativa sarà presieduta dal Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, Matteo Leoni. Le conclusioni saranno affidate al Direttore Generale della CNA di Ravenna, Massimo Mazzavillani. Al termine degli interventi sarà dedicato spazio alle domande dei partecipanti. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, per maggiori informazioni e iscrizioni: https://www.ra.cna.it/eventi/legge-di-bilancio-2022-lavoro-credito-incentivi/

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 7 febbraio alle ore 17.30 e tratterà le novità della Legge di Bilancio in materia di fisco, Superbonus 110% e altri bonus in edilizia.