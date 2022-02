A Ravenna il 3 febbraio seminario “50 sfumature di business”

Giovedì 3 febbraio 2022 seminario ‘50 sfumature di business’. Si svolgerà giovedì 3 febbraio 2022, dalle ore 14 alle ore 18, il seminario organizzato da Iscom E.R., Terziario Donna Confcommercio provincia di Ravenna e EBT (Ente Bilaterale Terziario) dal titolo ’50 sfumature di business’.

Il seminario si svolgerà presso la Sala Bini di Confcommercio Ravenna in via Oriani 14. Relatore sarà Emanuele Vallone.

Tra gli argomenti che verranno trattati: l’ecosistema del Business (10 punti per una vera crescita manageriale); Proporre VS Attrarre (l’importanza della Brand Identity Aziendale); Processi Aziendali (come e perché migliorare il ciclo di produzione); Da 0 a 200.000 in 12 mesi (case history, errori, successi).