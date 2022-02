Coopstartup Romagna sbarca su TikTok con l’attore Luigi Navarra, per raccontare le caratteristiche di una startup cooperativa

Coopstartup Romagna, il bando per la promozione di nuove cooperative nel territorio di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, sbarca su TikTok. La campagna prevede la realizzazione di 10 video da circa un minuto che raccontano in maniera agile e divertente le caratteristiche di una startup cooperativa e come presentare il proprio progetto.

Protagonista è il giovane attore forlivese Luigi Navarra, noto al pubblico del grande schermo per la partecipazione al film “Solo cose belle”, uscito in tutte le sale nel 2019. La produzione — coordinata dall’ufficio comunicazione di Legacoop Romagna — è affidata alla agenzia Tiresia di Forlì, che si è classificata come uno dei progetti vincitori dell’ultima edizione di Coopstartup Romagna. Regia e montaggio sono di Noemi Giugliano e Marco Mulana.

Nelle prime quattro edizioni Coopstartup ha distribuito circa 200mila euro per la costituzione di nuove cooperative in Romagna. La quinta stagione mette in palio 48mila euro di contributi a fondo perduto da suddividere tra 4 gruppi vincitori, oltre a numerosi servizi gratuiti per le startup vincitrici.

Le iscrizioni sono aperte entro il 32 marzo, senza limiti di età, a tutti coloro che hanno un’idea imprenditoriale da realizzare in forma cooperativa. Le idee possono riguardare tutti gli ambiti settoriali e merceologici, in particolare quelli considerati dall’agenda 2030 dell’Onu.

Per informazioni: www.coopstartup.it/romagna – tel. 342 8166903 (anche Whatsapp).

Il bando Coopstartup Romagna è promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0 e Coopfond con il supporto di BPER Banca, Camera di Commercio di Ravenna, Federazione delle Cooperative di Ravenna, Federcoop Romagna e Assicoop Romagna Futura. Tra le collaborazioni spicca quella con l’Università di Bologna per valorizzare i risultati della ricerca universitaria nei campus romagnoli.

I partner tecnici sono AICCON, ART-ER AREA S3, Cesena Lab, CIFLA, Colabora EXATR, Incubatore Torricelli Faenza, Incubatore U-START Bassa Romagna, Rimini Innovation Square, Romagna Tech, Tecnopolo Ravenna, Tecnopolo Forlì-Cesena. Patrocinano i Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e la Camera di Commercio della Romagna.