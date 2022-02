Ravenna. Pandemia e restrizioni fanno rinviare OMC a maggio 2023

La prossima edizione di OMC Med Energy Conference si terrà dal 23 al 25 maggio 2023 al Pala De André di Ravenna. La decisione di posticipare l’edizione 2022 è maturata in seguito al perdurare dell’emergenza pandemica e delle restrizioni, soprattutto per chi viaggia dall’estero e dopo aver verificato l’impossibilità di spostare l’appuntamento ai mesi successivi per la presenza di altri eventi.

“Abbiamo dovuto prendere, a malincuore, questa decisione – commenta la presidente Monica Spada – per rispetto di tutti coloro che sono interessati all’evento. OMC Med Energy Conference ha intrapreso un percorso di trasformazione che vuole portare a Ravenna il dialogo sui temi dell’energia e sulla transizione energetica. Messaggio recepito a livello internazionale nell’edizione del 2021, con un bilancio estremamente positivo. OMC Med Energy Conference ha dimostrato come il settore energetico e tutto il comparto industriale abbiano competenze, tecnologie e know how per giocare un ruolo primario nel percorso di cambiamento che permetterà di continuare a crescere nel futuro. L’edizione dello scorso anno ha indicato anche la voglia e la necessità di incontrarsi di persona per dialogare e creare occasioni di business. Per questa ragione era stato già fissato il prossimo appuntamento per Maggio 2022. Con lo stesso spirito ora siamo costretti a spostarlo l’appuntamento a maggio 2023”.

Nell’attesa di superare le incertezze legate alla situazione pandemica, la manifestazione continuerà nei prossimi mesi a presidiare il dibattito energetico con altre forme di comunicazione e porterà al 2023 i contenuti legati agli esiti della Cop 26 e Cop 27 con un focus specifico sul Mediterraneo.

La discussione verrà orientata sul ruolo del gas, sempre più al centro del dibattito, al fianco delle rinnovabili e nuove di forme di energia coinvolgendo anche i settori cosiddetti hard-to-abate per intessere alleanze con il mondo degli energivori – spiegano da OMC -. Verranno ulteriormente potenziate le iniziative dell’Innovation Room, per facilitare l’incontro tra il mondo dell’industria con startup, studenti, centri di ricerca e università per accelerare il percorso di innovazione attraverso spunti dal mercato, con l’obiettivo di portare sempre di più l’Open Innovation a OMC Med Energy Conference.

Tutte le prenotazioni di spazio espositivo, i servizi e le forniture fin qui ordinati sono stati già aggiornati alle nuove date.