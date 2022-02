Prorogata al 14 febbraio la data di scadenza dei due inviti a presentare proposte del Progetto DARE

È stato posticipato a lunedì 14 febbraio alle 17 il termine ultimo per partecipare ai due inviti proposti dal Progetto DARE “Darsena cerca progetti e innovatori” che fanno parte del percorso “Verso la Tattica Darsena 2022/2023”.

Il rinvio di 7 giorni rispetto alla prima scadenza, prevista per lunedì 7 febbraio, è stato deciso vista la richiesta avanzata da numerosi portatori di interesse. Un modo per concedere loro più tempo per presentare la propria idea innovativa e rispondere così agli Inviti.

Il primo Invito, “Darsena chiama, rigenerazione urbana risponde!” è rivolto a enti non profit, imprese, proprietari di aree dismesse e immobili, comitati, enti e società pubbliche e alleanze di cittadini e cerca proposte che riguardano gli spazi del quartiere e la loro gestione/trasformazione, siano essi progetti sociali, culturali o imprenditoriali.

Il secondo, “Darsena cerca innovatori”, si rivolge a imprese, start-up, spin-off universitari, singoli professionisti, associazioni, organizzazioni o gruppi informali che intendono proporre idee d’impresa innovative e digitali per favorire la creazione di un ecosistema imprenditoriale nel quartiere.

Tutti i particolari per la partecipazione si possono trovare sul portale darsenaravenna.it . Per quanto riguarda il primo Invito, sono già stati condivisi diversi progetti sulla piattaforma collaborativa messa a disposizione dal Progetto DARE sulla piattaforma collaborativa darsenaravenna.bipart.it