Mingozzi (PRI Ravenna): “Luci spente ma chiediamo anche la ripresa delle estrazioni del gas”

“L’allarme dei Municipi per il rincaro dei costi dell’energia che rischia di mettere in ginocchio i bilanci comunali e di aumentare le tariffe dei servizi è pienamente giustificato, ma occorre che alle dimostrazioni di luci spente nelle piazze si affianchi anche l’appello a riprendere le estrazioni di gas metano in Adriatico se necessario con nuove concessioni e senza ulteriori indugi” afferma per la segreteria dell’Edera di Ravenna Giannantonio Mingozzi.

“Nel medio e lungo periodo non basterà appellarsi al Governo per aumentare i sostegni e ridurre i consumi ma occorre una strategia per tagliare le bollette, per questo non potremo rinunciare alle risorse energetiche italiane, dei pozzi dell’Adriatico in particolare – aggiunge l’esponente del PRI – dando fiducia alle imprese ravennati dell’off-shore e creando nuovi posti di lavoro”.

“Purtroppo ci si rende conto in ritardo che l’aumento dei costi energetici non rischia soltanto di mettere in ginocchio l’economia delle famiglie ma frena i consumi, alza i prezzi delle materie prime e pregiudica la ripresa – conclude Mingozzi -. Le fonti rinnovabili sono essenziali ma il loro pieno dispiegamento avverrà in tempi lunghi e quindi non possiamo oggi rinunciare a quelle risorse fossili che sostituiscono il carbone e ci garantiscono più autonomia nei mercati mondiali del gas e del petrolio”.