Technacy di Cervia e l’olandese Calvi firmano accordo su piattaforma per il controllo dei costi delle telecomunicazioni

E’ stata siglata ieri la partnership ufficiale dedicata al mercato italiano ed europeo del controllo dei costi tra Technacy, l’azienda di specialisti TLC fondata a Cervia da Vittorio Foschi e il gruppo olandese Calvi, una delle compagnie leader mondiali del billing digitale.

L’accordo mette a disposizione degli operatori di telecomunicazioni, così come di ogni azienda, un nuovo prodotto nato dall’integrazione dell’applicativo Netmon, di Technacy, con le soluzioni tecnologiche Calvi per la gestione intelligente del processo di fatturazione, in particolare delle spese telco di ogni cliente.

Il nuovo sistema, realizzato unificando tutte le diverse funzionalità dei sistemi delle due imprese, consente la razionalizzazione del flusso delle entrate e rende chiari e fruibili i dati di fatturazione. Segnando in questo modo un nuovo e più avanzato standard nel campo dei segmenti applicativi TEM (Telecom Expense Management). La partnership è un nuovo passo avanti nella collaborazione tra Technacy e Calvi ed è destinata ad allargarsi anche ai mercati centro e nordeuropei in cui opera il gruppo olandese.

In quest’ottica, è di particolare rilievo come uno dei grandi big player mondiali del settore quale Vodafone, sarà il primo utilizzatore italiano della soluzione Technacy/Calvi e come le due aziende opereranno insieme nelle attività di marketing, promozione e comunicazione del prodotto nel nostro Paese e a livello internazionale. Ad oggi, il solo Netmon è utilizzato da circa 1500 imprese italiane di ogni livello. Netmon è a prova di hacker, e offre piena sicurezza dati nella connessione internet su dispositivi mobili. Consente di monitorare e decidere in tempo reale cosa possano fare le SIM aziendali e controllarne costantemente il traffico avvertendo ogni user con dashboard dedicata, di ogni rischio o tentativo di intrusione non autorizzata.

“Per noi il 2022 è un anno importante – spiega Vittorio Foschi, Ceo di Technacy -. Nostri obiettivi sono confermarci e migliorarci in Italia e entrare nei mercati europei, in particolare in Germania e Spagna. Siamo felici e onorati dell’accordo con un grande player globale come Calvi, perché conferma la qualità della nostra ricerca e della capacità di trasformarla in prodotto. Abbiamo integrato e migliorato vicendevolmente, quanto ognuna delle nostre due aziende offriva ai clienti. È un esempio d’innovazione aperta. Con Calvi lavoriamo al servizio del lavoro in mobilità, forniamo un servizio su misura, basato sui bisogni di oggi e già pronto e quelli di domani”.

“La partnership con Technacy è per noi una mossa strategica per facilitare l’espansione in nuovi mercati, poiché rafforza la nostra posizione nel Sud Europa e in particolare in Italia – sottolinea Walter Neeft, responsabile commerciale di Calvi -. Siamo entusiasti di aver trovato in Technacy un partner che condivide la nostra spinta a innovare e fornire continuamente le migliori soluzioni. Credo che la combinazione della piattaforma Netmon di Technacy e della soluzione Bill Presentment di Calvi sia utilissima da implementare per le società di telecomunicazioni, al fine di migliorare le esperienze digitali dei propri clienti aziendali. Con il portale Netmon – che offre un’ampia gamma di funzionalità di gestione dei dispositivi e dei dati mobili ai clienti aziendali, in cui possono visualizzare, controllare e gestire i propri dati mobili e dispositivi in ​​modo efficace – Calvi integra la propria offerta preintegrando le funzionalità di presentazione delle fatture di Calvi in Netmon. Ciò consente agli utenti aziendali di utilizzare il nostro set di funzionalità combinato non solo per gestire i propri dati e dispositivi, ma anche per aiutarli a comprendere e controllare le spese di telecomunicazione della propria attività attraverso la presentazione delle bollette di Calvi e le funzionalità TEM. Sono entusiasta di iniziare a lanciare i nostri primi clienti sulla piattaforma congiunta con Vodafone Italia”.