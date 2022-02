Caro bollette. Capucci (Fd’Italia Lugo ): “Chiediamo un cambio di passo all’amministrazione lughese”

Sul “caro bolletta” è intervenuto Rudi Capucci, coordinatore cittadino Fratelli d’Italia del Comune di Lugo per suggerire all’amministrazione comunale un cambio di passo.

“I cittadini del Lughese hanno dato tanto ad Hera, in particolare i territori che convivono con una mega discarica gestita da Hera da almeno 20 anni, ora questo sito è “chiuso”, esaurito, ma sono passati anni in cui i gas provenienti dalla discarica ed il trasporto pesante hanno creato non pochi disagi alle frazioni ed ai comuni limitrofi, oggi in quel sito si svolgono lavorazioni collaterali alla raccolta differenziata, che insieme alla discarica ormai coperta, producono un notevole quantitativo di gas e di energia, con grandi profitti per Hera” spiega Capucci.

Il coordinatore di FI prosegue suggerendo una nuova “strategia”: “Dato che Hera è diventata ciò che è grazie ai comuni e soprattutto grazie ai cittadini e visto che loro hanno le competenze tecniche in materia di produzione di energia, chiediamo al Sindaco Ranalli ed i Sindaci del territorio di farsi promotori di un tavolo con Hera per ragionare su di un’iniziativa Pubblico/Privata che possa mettere in campo un progetto di produzione di energia alternativa, pulita e che vada ad alimentare un fondo da utilizzare a tutela dei cittadini più deboli e per sostenere il tessuto produttivo del territorio messo in ginocchio dal caro energetico, oltre che all’emergenza burocratica dovuta al COVID” .

“Stiamo camminando su un terreno inesplorato, con problemi mai affrontati, dobbiamo utilizzare tutte le competenze e le conoscenze disponibili sul territorio nell’interesse comune, pertanto pensiamo ci sia bisogno di idee nuove e di azioni proporzionate alla gravita dei problemi, manifestazioni come lo spegnimento delle luci di piazza Baracca riteniamo siano inutili quanto sterili” conclude.