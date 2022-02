Matrimoni. La Campaza di Fosso Ghiaia ha ospitato il “Wedding Day” organizzato dall’atelier Fiori d’Arancio

Sfilate di abiti nuziali, mise en place, allestimenti e accessori a tema, alcuni dei più importanti operatori del settore del territorio ravennate e non solo. Per un giorno, domenica scorsa, il ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia si è trasformato in un set da matrimonio ospitando il “Wedding Day” organizzato dall’Atelier ravennate Fiori d’Arancio in collaborazione con diversi fornitori.

La Campaza è stata dunque teatro di sfilate a tema – con abiti da sposa e da sposo – tavoli allestiti con allestimenti floreali a tema, presentazione dei vari espositori e naturalmente assaggi di stuzzicanti aperitivi nuziali, a cui sono state invitate diverse coppie di futuri sposi.

E non è mancato il divertente gioco “WeddingGame”: con l’assaggio di cocktails preparati al momento si dovevano indovinare tutti gli ingredienti (segreti), il che ha permesso ai presenti di vincere premi unici per il “grande giorno”.