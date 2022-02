Faenza, ultimi giorni per iscriversi al corso che rilascia abilitazione per gestione bar, ristoranti e chioschi 

Per aprire una qualsiasi attività di vendita e somministrazione di alimenti/bevande (ristoranti, bar, chioschi, pub e negozi alimentari) è essenziale disporre dell’abilitazione apposita. Per ottenerla è necessario frequentare il corso specifico che permette di ottenere il requisito professionale per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande (in sigla SAB, il cosiddetto ex REC).

A tal proposito Confcommercio Ascom Faenza è l’unico ente del circondario che lo organizza e per l’anno 2022 è in partenza l’1 marzo in orario serale direttamente fruibile online (webinar). Una volta conseguita l’abilitazione, è valida in tutto il territorio nazionale e non ha scadenza. Si apprenderanno le informazioni tecniche indispensabili per la corretta gestione di un’attività a 360 gradi: organizzazione aziendale, normative igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro, legislazione fiscale e previdenziale.

Per maggiori info: tel. o whatsapp al num. 328/3512597, e-mail formazione@ascomfaenza.it. Oppure è possibile visitare il sito www.ascomfaenza.it o la nostra pagina facebook/instagram Confcommercio Ascom Faenza.