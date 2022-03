Aziende che cambiano. Battipav Cotignola assume una psicologa in azienda e introduce l’orario flessibile per il benessere del team

In un mondo del lavoro in continuo cambiamento, la Battipav di Cotignola ha scelto la strada dell’innovazione, della tecnologia e dell’attenzione verso l’ecologia. Inoltre, Battipav oggi amplia l’idea di benessere in azienda con due importanti benefit: l’orario flessibile e l’introduzione della figura di una psicologa.

Battipav nasce negli anni ’70 proponendosi prevalentemente come azienda produttrice di battipiastrelle a rulli per livellare la ceramica sui pavimenti. Oggi produce e fornisce utensili e attrezzature per piastrellisti di altissima qualità, come migliore espressione del “made in Italy”, sul mercato italiano e internazionale.

“Complice l’esperienza Covid, siamo passati dallo smart-working immediato, alla non chiusura in agosto per non fermare l’ufficio commerciale e acquisti” ricorda il direttore dell’azienda Stefano Tondini “e nonostante l’affievolirsi dell’emergenza ci siamo messi continuamente in discussione osservando il mondo che ci circonda”.

Per farlo Battipav ha confermato 3 giorni a settimana di smart-working per tutti i dipendenti che lavorano in ufficio, rispettando gli altri 2 giorni in presenza per mantenere vivo lo spirito di appartenenza al team. Dei due nuovi benefit, l’orario flessibile rivoluziona i ritmi lavorativi incrementando la produttività dei dipendenti e migliorando così lo stato di salute dell’impresa stessa. L’orario va dalle 7 del mattino alle 19 di sera, ognuno è quindi libero di gestire le 8 ore di lavoro in questo arco temporale in base alle proprie esigenze personali.

Stessa cosa succede per la presenza di una psicologa interna all’azienda, con anche ruolo di team manager, dal lunedì al venerdì, pronta a promuovere il benessere e fornire ascolto e supporto a chiunque ne abbia necessità. Antonia De Santis si è infatti presentata in occasione del primo #BattipavDay, evento aziendale svolto per esporre il nuovo sistema interno composto da unità operative strutturate, raccontando il suo background professionale, ma soprattutto quello che porterà come valore aggiunto in Battipav: “Mi occuperò nel concreto di selezione del personale, gestione e sviluppo delle risorse umane organizzando attività di team e aiutando i collaboratori a tirare sempre fuori il meglio di sè”.

La scelta di assumere a tempo pieno la figura della De Santis è inusuale per le aziende del territorio e soprattutto per una realtà che conta poco più di 50 dipendenti. Questo importante investimento sulle persone è stato possibile grazie a un 2021 strano, ma di grande successo per il fatturato della Battipav, dice l’azienda.

“Per tutelare, reclutare e tenere vicine le persone migliori, bisogna riconoscere che dobbiamo offrire sempre maggiore flessibilità e comprensione, ovviamente se ricambiate da tutti i collaboratori che nel tempo stanno popolando la squadra di Battipav” conclude Tondini molto fiducioso su ciò che l’azienda può attendersi dall’immediato futuro.