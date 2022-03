Coop Alleanza 3.0 continua l’impegno contro le disparità di genere: assorbenti con iva al 4%

Coop Alleanza 3.0 rinnova il suo impegno nella campagna sulla parità di genere e inclusione “Close the Gap” e ripropone nei suoi punti vendita dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia il taglio del prezzo di vendita su tutti gli assorbenti femminili a marchio Coop dal 5 al 13 marzo. Il taglio simula il passaggio dell’Iva dal 10% attuale al 4%.

Il Governo ha imboccato la strada giusta abbassando l’Iva dal 22% al 10% ma l’obiettivo rimane l’Iva al 4% come quella applicata ad altri beni di prima necessità, in linea on la petizione “Stop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso” promossa dal collettivo di giovani donne “Onde Rosa” e sostenuta da Coop dallo scorso anno e che ha raccolto complessivamente circa 700 mila firme.

“Close the gap – Riduciamo le differenze” si aggiunge il sostegno alla petizione “Genitori #allapari”

Dopo il buon esito della petizione e sensibilizzazione contro la tampon tax si aggiungono sfide che hanno come focus la disuguaglianza a casa e in famiglia. Sensibilizzare sulla necessità di dividersi i compiti alla pari e riequilibrare i ruoli è l’obiettivo sperato.

Per questo Coop sostiene anche la petizione “Genitori #allapari” per l’estensione del congedo di paternità promossa sulla piattaforma Change.org da “Movimenta”, il laboratorio di attivismo civico e politico.

Di seguito il link per firmare la petizione su Change.org: CHANGE.ORG/GENITORIALLAPARI .

Inoltre, per rendere più visibile questa adesione in occasione della Festa del Papà dal 17 al 19 marzo saranno presenti in molti negozi della Cooperativa le salviettine per bambini della linea Coop Crescendo con un forte sconto per portare il messaggio di sensibilizzazione sulla necessità di fare #allapari.