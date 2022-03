Dal vintage al modernariato. All’Almagià di Ravenna torna Garage Sale “Spring edition” il 26 e il 27 marzo

Garage Sale torna nella Corte dell’Almagià e area circostante con il primo appuntamento della stagione primaverile. Due giorni, sabato 26 e domenica 27 marzo, dedicati al consumo sostenibile con un pop-up market in cui trovare idee originali tra usato di qualità, vintage, modernariato e tanti progetti unici handmade con oltre 80 espositori.

“Non mancheranno momenti creativi in cui poter mettere alla prova le proprie abilità con il cucito e con il “fatto a mano” con due workshop tenuti da Dress Again, associazione che si occupa di moda sostenibile attraverso la promozione sociale, e da Labo C, progetto dedicato all’apprendimento pratico delle diverse tecniche di cucito, rivolto soprattutto a principianti – spiegano gli organizzatori -. Solo nella giornata di domenica, Garage Sale si allarga per ospitare un’area dedicata al GS kids in cui anche i più piccoli possono scambiare/vendere i propri averi”.

Ai più piccoli è dedicato anche un momento ludico/formativo con il Mandala Lab curato da Laura Rukmini in programma domenica mattina.

A scandire i momenti di aggregazione e shopping, alla consolle si alterneranno, sia sabato che domenica, i dj resident di Garage Sale.

Orario Market: 10:00-19:00

Workshop Creativo a cura di Dress Again, su prenotazione sabato e domenica, ore 11-13

Workshop di Cucito a cura di Labo C, su prenotazione sabato e domenica, ore 15-18.30

Mandala Lab per bambini, su prenotazione domenica, ore 11-13

Alla consolle

Sabato: Sirol, Pansi, Marina Meccanica,

Domenica: Dj Fitness, Bollicine Club Italiano, DjHonson

Area Food Truck a cura di Green Pepper e Va Gina

L’evento sarà svolto nel rispetto delle disposizioni vigenti per fiere/mercati, con obbligo del Super Green Pass. Garage Sale è ideato ed organizzato da Norma Aps, col patrocinio del comune di Ravenna, Ass.to alle politiche giovanili.

