Ravenna Incoming perde, per un punto, il bando per l’affidamento dei Servizi turistici ravennati. In vantaggio una società toscana

Il consorzio Ravenna Incoming ha perso l’affidamento dei servizi turistici ravennati. In vantaggio, per un punto, grazie ad un’offerta economia più vantaggiosa, rispetto alla proposta presentata da Ravenna Incoming, vi è The Plus Planet, brand della cooperativa sociale toscana Cristoforo.

È quanto ha stabilito la commissione esaminatrice nella graduatoria per il bando per la promozione integrata e la commercializzazione dei prodotti turistici del territorio del Comune di Ravenna, che prevede l’affidamento della gestione dei servizi turistici, dei punti d’informazione e accoglienza turistica, delle attività di promozione integrata e del trattamento ed elaborazione dei dati statistici relativi alle strutture ricettive del territorio.

“La nostra offerta tecnica ha preso il massimo punteggio – dichiara Gilles Donzellini, presidente di Ravenna Incoming – Ciò conferma la validità del progetto che abbiamo presentato. Purtroppo però a fronte del massimo ribasso nell’offerta economica, proposto dalla società toscana, quest’ultima ha ottenuto un punteggio finale migliore del nostro, di un solo punto”.

Donzellini prosegue: “Praticamente Ravenna Incoming aveva ottenuto un’ottima valutazione e un considerevole vantaggio sulla proposta tecnica, ma il forte ribasso, indicato dalla Plus Planet nella proposta economica, gli ha fatto guadagnare un punto di vantaggio nella graduatoria finale”.

“The Plus Planet opera nei settori del turismo, della cultura, dell’organizzazione e gestione di eventi in Italia” riporta il sito della società toscana, che svolge la propria attività prevalente nell’ambito del turismo, gestendo Servizi di Accoglienza e Informazione turistica, Servizi Museali, Servizi logistici in occasione di Eventi e Manifestazioni, Touristore e Adv, Attività di DMO in convenzione con alcuni Ambiti Turistici, coordinando e sviluppando progetti di turismo sociale/accessibile.

Ma non è detta l’ultima parola. Prima dell’aggiudicazione definitiva la commissione di gara dovrà effettuare le opportune verifiche tecniche e non è esclusa la presentazione di eventuali ricorsi.

Il contratto di appalto, per l’affidamento dei servizi turistici ravennati, ha durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per due ulteriori anni.