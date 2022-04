Cambio al vertice dell’associazione Fusignano è Più: Dario Garelli nuovo Presidente

E’ Dario Garelli il nuovo Presidente dell’Associazione “Fusignano è più”, rete di imprese che conta tra i suoi associati circa 40 aziende del territorio fusignanese. La nomina è avvenuta mercoledì 6 aprile durante la prima riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, appena rinnovato. Oltre a Dario Garelli, Presidente, fanno parte del nuovo direttivo: Celso Montanari, confermato Vice Presidente, Luciana Ricci, Valeria Ferdori, Girolamo Golinelli e Luana Pirazzoli.

Garelli succede a Luciana Ricci, Presidente in carica dal 2019, che aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico già da qualche tempo. Durante l’incontro il nuovo Presidente, i componenti del cda, insieme alle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato, hanno espresso un sentito ringraziamento al Presidente uscente e a tutti i membri del cda dimissionario per l’ottimo lavoro fin li svolto. Il nuovo Direttivo è già al lavoro per proporre specifiche tematiche, tra cui la diffusione del progetto “fate i buoni” e l’organizzazione di importanti eventi che vedranno il mondo delle imprese sempre più coinvolto unitamente all’Amministrazione Comunale di Fusignano.