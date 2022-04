Fruttagel a Marca 2022: qualità, innovazione e sostenibilità per la Private Label          

L’alfonsinese Fruttagel parteciperà alla prossima edizione di MarcabyBolognaFiere, il salone internazionale dedicato alla private label (12-13 aprile). L’azienda di trasformazione agroindustriale, tra i più importanti co-packer italiani, sarà presente nell’edizione della ripartenza – dopo lo stop del 2021 – con uno stand (pad. 30, stand E/11) pensato per valorizzare la sua ampia offerta di prodotti. Particolare risalto sarà attribuito alle referenze che hanno superato la selezione internazionale delle MDD di Marca, in relazione ai criteri di originalità, innovazione e sostenibilità.

Durante i due giorni dell’expo, Fruttagel presenterà le ultime novità a marchio Almaverde Bio – il brand di punta del biologico alimentare italiano e Consorzio di cui Fruttagel è socio fondatore – e Il Giardino dei Sapori, la gamma premium dell’azienda ravennate. Sostenibilità, innovazione e salute gli elementi distintivi della proposta. Dalle bevande alla frutta senza zuccheri aggiunti e ad alta percentuale di frutta, a marchio Almaverde Bio, Il Giardino dei Sapori e per la PL, alle originali bevande vegetali, So di Buono e L’Alternativa vegetale, a marchio Almaverde Bio. A Marca saranno inoltre presentate due nuove formulazioni, che coniugano gusto e dieta equilibrata: la linea “Barista”, al gusto soia, avena, mandorla di origine italiana, senza zuccheri aggiunti, naturalmente priva di lattosio, adatta a preparare in casa cappuccino, frappè e frullati, grazie alla sua schiuma densa e compatta, e le bevande vegetali funzionali, arricchite in proteine vegetali, come la bevanda di soia, che ne contiene 5 grammi su 100ml di prodotto.

“Siamo lieti di tornare a partecipare a Marca, evento di respiro internazionale in cui presentiamo al mondo della Distribuzione alcune delle più recenti novità firmate Fruttagel, frutto della nostra expertise in innovazione e sostenibilità – sottolinea Stanislao Fabbrino, Presidente e AD di Fruttagel. Un’importante occasione di confronto e networking durante la quale condivideremo il nostro impegno, da sempre orientato all’ascolto dei consumatori e alla realizzazione di prodotti innovativi e in grado di coniugare qualità e salute nel rispetto dell’ambiente”.

Per quanto riguarda la selezione internazionale delle MDD di Marca, riconoscibile in stand grazie a un bollino apposito, le referenze prodotte da Fruttagel scelte quest’anno sono: la bevanda vegetale So di Buono, la Vellutata senza olio Asparagi e la bevanda Pesca senza zuccheri aggiunti ad alto contenuto di frutta. So di Buono è la bevanda vegetale senza zuccheri aggiunti, un mix di avena, mandorle e anacardi dal gusto delicato e naturale. Disponibile nella confezione eco-friendly in Tetra Brik Prisma®, realizzata con carta certificata FSC™ e materiali controllati, in formato da 750 ml. La Vellutata senza olio Asparagi è preparata senza olio né grassi, ed è distribuita in un pack compostabile da 500 grammi certificato OK compost da TÜV Austria e smaltibile nella raccolta differenziata. Infine, la Bevanda Pesca senza zuccheri aggiunti ad alto contenuto di frutta (85%), in confezione Tetra Brik® Aseptic Base Crystal disponibile in tre brik da 200ml ciascuno, e dotata di “Etichetta Consapevole”, che facilita al consumatore l’interpretazione del Termine Minimo di Conservazione, in ottica antispreco.

Tutti i prodotti presentati da Fruttagel durante Marca 2022 sono disponibili anche per la private label.

Fruttagel

Fruttagel è un’azienda cooperativa di trasformazione agroindustriale fondata ad Alfonsine nel 1994 e attiva nella produzione di bevande a base di frutta e di legumi/cereali, derivati del pomodoro e ortaggi surgelati. Segue tutte le fasi della filiera dal campo al consumatore, lavorando prodotti ortofrutticoli da agricoltura integrata e biologica in larga parte conferiti dai propri soci. I prodotti realizzati da Fruttagel arrivano al consumatore finale mediante la GDO e i servizi di ristorazione collettiva e commerciale, a marchio dei distributori e con marchi della cooperativa. Fruttagel impiega circa 700 lavoratori nella sede principale di Alfonsine e ha un altro stabilimento produttivo a Larino (CB) con un organico di circa 150 persone. Nel 2020 ha raggiunto un fatturato di 128,9 milioni di euro. Fruttagel è inoltre socio fondatore del Consorzio Almaverde Bio. Fruttagel dal 2006 rendiconta le sue attività nel Bilancio Sociale e orienta le sue strategie nel rispetto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati dall’Agenda ONU 2030.