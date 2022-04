Natura Nuova di Bagnacavallo alla fiera internazionale Marca

È uno dei più importanti eventi internazionali per conoscere i nuovi processi d’acquisto e gli orientamenti in atto che stanno trasformando radicalmente il comparto dei prodotti a marchio (Private Label), ancor di più dopo 2 anni di pandemia: “MARCAbyBolognaFiere”, in programma il 12 e 13 aprile a Bologna, dopo essere stata posticipata di alcuni mesi rispetto alla data originaria (gennaio). Al fianco delle più importanti insegne della Distribuzione Moderna Organizzata, sarà presente con un proprio spazio espositivo (Padiglione 25, Stand B39) anche Natura Nuova di Bagnacavallo, azienda di riferimento a livello nazionale nella produzione di prodotti a base di frutta fresca e di ingredienti vegetali, con una forte specializzazione nel segmento biologico dove è presente da oltre 25 anni.

Oltre a produrre e distribuire direttamente con propri marchi commerciali (Frullà e Compagnia Italiana, per citare i principali), Natura Nuova realizza anche prodotti per Private Label nazionali ed estere, sia che si tratti di produzioni a base di ingredienti vegetali (tofu, tempeh, seitan), sia che si tratti di polpe e frullati a base di frutta fresca.

A Marca 2022, l’unico evento in Italia dedicato interamente alla Marca del Distributore e il secondo per importanza a livello europeo, sono attesi gli esponenti delle più importanti Insegne internazionali, i produttori e i distributori italiani e molti operatori esteri.