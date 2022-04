“Agroalimentare, un territorio di eccellenze”: se ne parla a CNA Lugo e in videoconferenza

Si terrà mercoledì 13 aprile alle 18:00 presso la CNA di Lugo in via Acquacalda 37/1 e in videoconferenza, il secondo appuntamento nell’ambito del progetto “Bassa Romagna Competitiva”. In questo nuovo appuntamento dal titolo “Agroalimentare, un territorio di eccellenze” si affronteranno le prospettive del settore in particolare nell’area della Bassa Romagna.

Interverranno Francesco Calabrese, Amministratore unico Calfra Srl, Auro Sofritti, Direttore Agritalia Srl, Luigi Bravi, Presidente OR.V.A. Srl, Lauro Giovannini, Direttore generale Terre Cevico Soc. Coop. Agricola.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per informazioni e iscrizioni www.ra.cna.it/eventi/bassa-romagna-competitiva-2/

Il programma di “Bassa Romagna Competitiva” si sviluppa in sei incontri, da marzo a settembre 2022, con la partecipazione di realtà imprenditoriali che hanno sede nell’area della Bassa Romagna, aziende altamente significative nell’ambito della ricerca, dell’attività produttiva e manifatturiera, ma anche piccole imprese capaci di rappresentare livelli di eccellenza in ambito nazionale e internazionale.

Nel progetto “Bassa Romagna Competitiva” porteranno testimonianza imprese delle principali filiere territoriali, dall’agroalimentare alla meccanica sino ai servizi, chiamate a presentare le loro attività e a condividere prassi di eccellenza, ma anche ad evidenziare esigenze e a cogliere sollecitazioni utili allo sviluppo di relazioni economiche da cui possa trarre beneficio il tessuto imprenditoriale e l’intera collettività.

La presentazione del progetto e il programma completo delle iniziative sono consultabili al link https://www.ra.cna.it/bassa-romagna-competitiva/