Forum territoriali di Coldiretti Ravenna per spiegare agli imprenditori opportunità di investimento

Opportunità di investimento per le aziende agricole del Ravennate al centro degli incontri territoriali con gli Associati promossi da Coldiretti Ravenna e Giovani Impresa con la collaborazione della BCC su tutto il territorio provinciale.

Partiti nella serata di ieri da Lugo alla presenza di oltre 200 imprenditori associati, i forum informativi, che il 19 aprile toccheranno anche il territorio faentino, offrono una panoramica a 360 gradi sui bandi in corso e di prossima apertura a sostegno dell’attività agricola e dello sviluppo aziendale.

Grazie alla presenza dei consulenti tecnici di Coldiretti, Impresa Verde Romagna e Mirasole, che con interventi mirati e puntuali hanno illustrato alla platea le novità in tema di Piano di Sviluppo Rurale, bonus e fiscalità agevolata, nonché le prospettive di investimento in energie rinnovabili e le possibilità offerte da Ismea per i giovani e l’imprenditoria femminile, sono state analizzate nel dettaglio le potenziali direttrici di crescita e sviluppo dell’impresa agricola 4.0.

La responsabile PSR per l’area di Ravenna, Cinzia Galassini, ha illustrato le opportunità di investimento previste dall’ultimo Piano di Sviluppo Rurale regionale 2014-2020 focalizzandosi in particolare sull’operazione 4.1.01 relativa agli investimenti in aziende agricole ad approccio individuale che toccano diversi ambiti del fare impresa: acquisto di macchinari e attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale, ma anche impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti aziendali o funzionali alla vendita diretta, fino alla costruzione/ristrutturazione di immobili produttivi o ad investimenti finalizzati alla prevenzione di danni da eventi calamitosi o avversità atmosferiche.

Emanuele Morigi, Responsabile Mirasole, ha invece fatto il punto sulle opportunità di investimento in energie rinnovabili offerte dal PNRR con particolare riferimento allo sviluppo dell’agrisolare e del cosiddetto ‘agrivoltaico’.

Focus dedicato al credito d’imposta 4.0 per gli investimenti in agricoltura quello curato da Andrea Marconi, Responsabile fiscale di Impresa Verde Romagna, mentre Giuseppe Benini, consulente Coldiretti per il settore fondiario ha presentato i bandi Ismea per ampliamento, subentro in azienda o primo insediamento giovani ai quali è dedicata anche la Banca nazionale delle terre agricole.

Gli incontri territoriali, cui farà seguito la consulenza mirata garantita dai tecnici agli imprenditori che manifesteranno interesse, proseguiranno il 19 aprile, alle ore 18, presso la Sala Casa Maria di Nazareth a Errano di Faenza (via Errano 4).