Russi. Versamento IMU (Imposta Municipale Propria) con i Servizi innovativi di Semplificazione

A seguito delle ultime indicazioni fornite dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio, per quanto attiene all’Imposta Municipale Propria (IMU) dell’anno 2022 il Comune di Russi ha provveduto ad aggiornare le informazioni sul proprio sito con le novità introdotte, ed informa che:

Pertanto, per il versamento dell’IMU 2022 è necessario tenere conto delle aliquote indicate (reperibili nella specifica sezione del sito web del Comune: IMU – Imposta Municipale Propria – 2022) e di seguire le istruzioni accessibili sempre dal sito, dove si possono trovare tutte le informazioni utili per l’adempimento dell’imposta.

In primis si riportano le scadenze per i versamenti IMU 2022:

16 giugno 2022 (o unica soluzione acconto e saldo)

16 dicembre 2022 saldo

Per quanto riguarda le novità invece, a partire dall’anno d’imposta 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, L’IMU è applicata nella misura del 50%.

Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

La norma dispone, poi, che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Oltre a queste novità si ricorda a tutti i cittadini che, al fine di migliorare ulteriormente i servizi ai contribuenti, è stato attivato lo Sportello Evoluto online “UnicumData” (sempre con accessibilità dal sito web comunale) per l’accesso diretto alle banche dati tributarie, catastali ed immobiliari ed ai servizi telematici di semplificazione degli adempimenti.

L’implementazione del nuovo servizio online fa parte dei servizi offerti dal Comune di Russi a servizio dei cittadini per il percorso, già avviato da tempo, di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative e finalizzato a migliorare la qualità dei servizi erogati.