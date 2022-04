Ravenna. A maggio ritorna in piazza la Festa del Cappelletto

Torna “La Festa del Cappelletto”. Gli amanti del “re” della cucina romagnola possono già darsi appuntamento in piazza Kennedy, a Ravenna, dal 13 al 15 maggio.

Come nelle edizioni pre-covid la festa torna in piazza!

I dettagli della tre giorni gastronomica saranno presentati il 3 maggio, in occasione della conferenza stampa dell’evento.