Ravenna. Tavolini all’aperto, approvata l’esenzione per le superfici occupate.  Cameliani (PD): “Sostegno alle attività economiche e valorizzazione della città”

Dopo i confronti di questi mesi tra l’amministrazione, l’assessora alle Attività produttive, Annagiulia Randi e le associazioni di categoria, è stato raggiunto un accordo per la conferma degli ampliamenti delle superfici occupate all’esterno dai tavolini di bar e ristoranti e l’esenzione dal canone patrimoniale fino al 31 dicembre 2022.

Ora si è ritenuto opportuno proseguire nell’esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico fino a dicembre 2022 per gli ampliamenti già autorizzati o che saranno autorizzati in applicazione della normativa al fine di garantire da un lato il distanziamento sociale tuttora indispensabile per il contenimento del contagio, e dall’altro una azione di sollievo finanziario a favore degli operatori economici.

“Avevamo il dovere – ha dichiarato il capogruppo PD Massimo Cameliani – di venire incontro alle difficoltà create dalle chiusure dovute alla pandemia e consideriamo che adesso gli esercenti sono alle prese anche con i rincari dell’energia e l’incertezza della guerra in Ucraina”.

“Questi provvedimenti si sono dimostrati molto positivi per la nostra città perché hanno permesso ai gestori di trovare sollievo economico e ai cittadini di godere di una città più viva – prosegue -. Il centro storico e i quartieri sono diventati accoglienti e vivaci per cittadini e turisti e credo che le iniziali perplessità di pochi siano state superate nel vedere quanto si è abbellita la città con i tavolini all’aperto”.

“Da un lato siamo riusciti a sostenere le attività in difficoltà, dall’altro abbiamo migliorato la qualità dello spazio pubblico offrendo nuovi spazi ai cittadini. Questo nuovo disegno continuerà a contribuire a valorizzare il centro storico, accrescendone l’attrattività.” conclude Cameliani.