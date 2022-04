Il Mercatino da Forte dei Marmi a Ravenna per un ponte a tutto shopping

Ponte di primavera e shopping. Binomio perfetto per fare un salto in Darsena, a Ravenna, domenica 24 aprile a Il Mercatino da Forte dei Marmi. Come lo scorso autunno, anche stavolta il “Versilia Style” è ospite del Consorzio “Il Mercato” di Ravenna impegnato a valorizzare “L’eccellenza di Romagna”.

Un incontro di eccellenze per una domenica di primavera all’insegna dello shopping e non solo. Dalle 8 alle 19, appuntamento con un evento commerciale di alta qualità in un contesto allegro e simpatico, che offre quella leggerezza che fa così bene allo spirito.

Nello specifico, poi, come ama ricordare Alessandro Mattei, presidente de Il Mercatino da Forte dei Marmi, “il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa”.

Fra questi, la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.