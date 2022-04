Il sindaco di Massa Lombarda e il direttore generale di Confindustria Romagna in visita allo stabilimento di Smurfit Kappa

Un’occasione per presentare il nuovo management a capo del sito che produce e commercializza packaging in cartone ondulato e illustrare gli investimenti previsti nell’area romagnola, oltre a salutare Bruno Pelloni, area manager che lascia l’azienda dopo oltre 30 anni

Il management di Smurfit Kappa Italia ha accolto nello stabilimento di Massa Lombarda la visita del primo cittadino, Daniele Bassi, e del direttore generale di Confindustria Romagna, Marco Chimenti. Ad accoglierli, Gianluca Castellini, Ceo di Smurfit Kappa Italia, e Bruno Pelloni, Area Manager Emilia Romagna.

Durante l’incontro, Gianluca Castellini ha presentato il nuovo assetto manageriale dell’area Emilia Romagna, dove Smurfit Kappa Italia è presente con 4 stabilimenti: oltre a quello di Massa Lombarda, Capocolle di Bertinoro, Forlì, Camposanto sul Panaro. La visita, infatti, è stata l’occasione per salutare Bruno Pelloni che, dopo circa 40 anni di lavoro nel Gruppo, terminerà a fine mese l’attività lavorativa passando il testimone a Corrado Morsiani, già responsabile Sales&Marketing Italia, ruolo affidato a Oberdan Canonico, che per molti anni ha guidato lo stabilimento di Massa Lombarda, oggi gestito da Alessandro Gennari.

Nel corso della sua lunga carriera, Bruno Pelloni ha ricoperto molti ruoli manageriali – da controller a direttore dello stabilimento di Imola e Massa Lombarda, e negli ultimi anni ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato di Smurfit Kappa Italia Spa per i 4 stabilimenti presenti nella regione che occupano complessivamente 540 persone. Ricordando le tappe salienti del suo percorso, Pelloni si è soffermato sulla realizzazione dello stabilimento di Massa Lombarda nel 2008 da green field, con il conseguente trasferimento dal sito di Imola. Oggi il plant sorge su un’area di 64.000 mq di cui 24.000 coperti, impiega 220 persone ed è uno dei siti più importanti in Italia per volume e tipologia di prodotti: fogli e imballaggi in cartone ondulato, anche pre-stampato e accoppiato, ed è specializzato in soluzioni shelf ready packaging e scatole in cartone ondulato a stampa flexo di alta qualità e stampa offset.

Bruno Pelloni ha ringraziato il sindaco e il direttore generale di Confindustria per la collaborazione e il supporto ricevuto in questi anni, anche nei momenti difficili come il terremoto del 2012, e ha illustrato le iniziative previste nella regione. “Il 2022 – ha detto – sarà un anno importante in quanto concretizzeremo circa 20 milioni di euro di investimenti di cui oltre la metà nello stabilimento di Capocolle di Bertinoro dove verrà costruito un nuovo magazzino prodotto finito di circa 9.000 mq e saranno inserite due nuove macchine di produzione. In aggiunta, verranno installate due nuove macchinari di trasformazione e stampa di cartone ondulato negli altri siti della regione”.

Gianluca Castellini ha ricordato i grandi risultati ottenuti durante la gestione di Bruno Pelloni definendo quella di Massa Lombarda come una storia di successo e, riferendosi allo scenario attuale, il Ceo ha aggiunto: “Smurfit Kappa opera in un settore con forti prospettive di crescita legate alle caratteristiche del cartone ondulato, materiale sostenibile per eccellenza, e all’esplosione di nuovi segmenti di mercato quali l’eCommerce. Siamo un Gruppo con una forte struttura industriale, un ottimo posizionamento di mercato e una grande solidità finanziaria e patrimoniale. Una garanzia anche per questo territorio che per noi rappresenta un’area strategica”.

Il sindaco Daniele Bassi ha sottolineato l’importanza dello stabilimento di Massa che ha portato, oltre a nuova occupazione e sviluppo dell’indotto, una nuova cultura del lavoro basata sulla sicurezza, sulla valorizzazione dei lavoratori, oltre a all’attenzione agli aspetti sociali del territorio.

Il direttore, Marco Chimenti, ha ricordato l’inizio della collaborazione di Confindustria con lo stabilimento di Massa Lombarda, rapporto esteso poi agli stabilimenti Smurfit Kappa Italia di Forlì e Capocolle di Bertinoro, a seguito della creazione di Confindustria Romagna.