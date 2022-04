In questo periodo di crisi del settore del commercio al dettaglio, c’è chi non rinuncia a realizzare “nuovi sogni”. È la famiglia Giorgioni, cognome ravennate legato a prodotti naturali ed erboristici e titolare di storiche “buteghe”, tre a Ravenna e una a Bagnacavallo. Domani, sabato 23 aprile alle 16.30, sarà inaugurato il quinto punto vendita, a San Pietro in Vincoli, in via E. Farini 117.

“Inaugurare una nuova attività è sempre un’emozione – assicura Maurizio Giorgioni, storico volto dell’attività di via 4 Novembre a Ravenna -. Da alcuni anni avevamo in mente di aprire a San Pietro in Vincoli, perchè è un paese molto attivo ed interessante dal punto di vista logistico e commerciale, ed è una piazza di riferimento anche per le località vicine. C’è il supermercato, la macelleria, la pescheria e la farmacia. Mancava solo un’erboristeria e abbiamo voluto coprire questo vuoto”.

“La nuova butega si caratterizzerà per un’offerta molto varia – prosegue -. Come sempre partiamo dal concetto che essendo un’erboristeria dovrà avere tante “erbe”, con un occhio di riguardo agli integratori senza trascurare la cosmesi naturale, l’alimentazione e la regalistica. Ci saranno anche i thè, che sono una grande passione mia e di mio figlio. Per assicurare la massima professionalità, il negozio sarà affidato ad una erborista del nostro staff molto preparata e con molta esperienza”.

“Negli ultimi anni, prima a causa della pandemia poi della crisi economica ed ora per la guerra in Ucraina, sono aumentate le patologie legate allo stress, come insonnia o depressione e le erboristerie possono offrire un aiuto sano e naturale” spiega.

Parlando della nuova apertura Giorgioni sottolinea che la scelta di San Pietro in Vincoli è legata anche alle tradizioni di famiglia: “il fondatore della prima Butega era un garibaldino e in questo paese la tradizione repubblicana e mazziniana è ancora molto presente. E come posizione, lungo via Farini, siamo praticamente attaccati alla storica sede del PRI” proseguo, assicurando che l’accoglienza riscontrata finora è stata ottima, anche da parte della proprietà del locale.

“Sono tempi in cui è difficile sognare e fare impresa, e quindi quando si realizza un’idea si prova una grande soddisfazione – prosegue -. È come vincere una battaglia contro i mulini a vento. Ci si sente un po’ come Don Chisciotte, perché sono sempre tante le difficoltà che impediscono di andare avanti, vincoli, controlli e autorizzazioni che, sebbene necessarie e doverose, rendono sempre più difficile fare impresa” commenta.

“Noi amiamo il nostro lavoro e anche in questa nuova attività ci metteremo esperienza e passione – conclude, sottolineando con orgoglio paterno: “Io, assieme a mio padre, ho avuto la fortuna di aprire molti punti vendita, e ora mi fa molto piacere poterne aprire uno assieme a mio figlio“.

Quindi l’appuntamento è per domani, a San Pietro in Vincoli in via E. Farini 117, a partire dalle 16:30 per l’inaugurazione della quinta “butega” ad Giorgioni.