Ravenna in fiore. Sabato 23 e domenica 24 aprile sboccia la primavera in centro storico

Sabato 23 e domenica 24 aprile, il tour delle Piazze In Fiore organizzato da SGP Eventi, con il patrocinio del Comune di Ravenna, trasformerà Piazza Kennedy con tantissime varietà di piante e fiori, anche rari e da collezione. che sbocceranno in primavera e per tutta l’estate.

Esemplari perfetti per i giardini e gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi interni. I floricoltori sapranno consigliare come coltivare al meglio le piante da loro prodotte. Non c’è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde.

Si potranno poi acquistare piante fiorite e gemmate come orchidee, camelie, ortensie, begonie e gerani anche di grandi dimensioni. Richiestissime, di facile coltivazione e rifiorenti per tutta la primavera e l’estate le: surfinee, le potunie e il loro ibrido: le million bells; i fiori, più piccoli rispetto a quella della petunia, in un solo vaso vanno dal rosa, al bianco, al viola, al giallo. Coltivate in giardino, in terrazzo o appese in un bel paniere regaleranno allegrai per tutta la stagione.

E ancora Rose antiche, a cespuglio, rampicanti, profumate e colorate, ibride e rare saranno tra le protagoniste di questa mostra mercato fra le più apprezzate in città.

Per gli amanti dei colori vivaci imperdibili orchidee, dipladenie e gerani, e il mesembriantemo, detto anche amico del sole, è una delle più belle piante da fiore ad “effetto” anche per il balcone in colori arancio, lilla, giallo. Si propaga rapidamente e forma cuscini di vegetazione molto colorati.

In piazza Kennedy arrivano anche ginseng, curcuma e cicas, sia grandi che piccole che donano un tocco esotico ai nostri spazi casalinghi; bouganville spettacolari e già di grandi dimensioni e gelsomini profumatissimi e entrambi perfetti per creare siepi colorate.

Tra le tendenze degli ultimi anni le clematidi. Queste piante perenni di tipo arbustivo, volubile o rampicante possono essere alte fino a dieci metri e più. Bellissime da mischiare all’interno di siepi per donare colore e profumi

Gli amanti delle piante grasse, succulente e rare troveranno tante varietà nella mostra-mercato cittadina, inoltre anche particolari composizioni di grasse da collezione, aloe vera e le sempre più ricercate piante verdi, di origine tropicale, regine del florovivaismo, apprezzatissime anche dai giovani sempre attenti alle nuove tendenze green: filodendro, calatea, la dracena e il caladium.

Non mancheranno le erbe aromatiche e bio da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze,dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, pomodori, insalate, fagiolini, fragole e tante tipologie di peperoncini in vari livelli di piccantezza.

Infine piante erbacee perenni di colori e tipologie differenti, cespugli da fiore, ulivi, agrumi e limoni, oltre che vasi e contenitori, anche di grandi dimensioni, stand di artigianato selezionato e articoli per il giardino per completare la proposta vivaistica.

Ravenna in Fiore è davvero per tutti, sia per l’appassionato del giardinaggio, sia per il neofita che vuole approcciarsi per la prima volta al settore per abbellire i propri balconi, senza necessariamente dover disporre di un giardino. I floricoltori presenti sono produttori, oltre ad acquistare direttamente da loro senza ulteriori costi aggiuntivi, saranno a disposizione per fornire consigli su come coltivare al meglio le piante.

Inoltre sarà un fine settimana pieno di eventi e palazzi da visitare a Ravenna; a Palazzo Rasponi dalle Teste, proprio in Piazza Kennedy, aperto ad ingresso libero con orari 10.30 – 12.30 e 15.30 – 19, la mostra dedicata al pittore e artista contemporaneo Giampaolo Masotti, a dieci anni esatti dalla scomparsa. Sempre a Palazzo Rasponi “Sguardi dal Passato” mostra documenta le attività e i progetti archeologici condotti nella città e nel territorio di Ravenna da parte del Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà dell’Università di Bologna.

Il sabato sarà visitabile anche l’orto botanico, chiamato anche il giardino delle erbe dimenticate, di piazzetta Serra (tra piazza Kennedy e il duomo), dalle ore 9 alle ore 12.30.

Il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna in via Roma 13, si è rinnovato con il riallestimento delle sue Collezioni, dalle opere seicentesche, come il dipinto di San Romualdo di Guercino, alla collezione dei mosaici moderni con un focus particolare sull’arte contemporanea e sulla fotografia, fino alle nuove acquisizioni come Flower Thrower di Banksy e il cortometraggio Esodo di Alex Majoli. Il racconto sul mosaico contemporaneo passa attraverso il nucleo di opere storiche del 1959 di Afro, Capogrossi, Campigli, Mathieu, Mirko, Guttuso e Vedova, approda al contemporaneo di Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Piero Gilardi e alle nuove sperimentazioni come quelle di Marco Bravura, Marco De Luca, Caco3, Paolo Racagni, fino a quelle più lontane dalla tradizione come per Riccardo Zangelmi, Francesca Pasquali e Omar Hassan. Non mancherà la fotografia, dagli scatti futuristi di Carlo Ludovico Bragaglia a quelli di Dino Pedriali, Oliviero Toscani e Paolo Roversi. Info: www.mar.ra.it

Nuovo allestimento al Museo Nazionale

via San Vitale 17

Ingresso a pagamento

info.ravennantica.it o 0544213902

Nei locali settecenteschi del primo piano del Museo Nazionale è stata riallestita la raccolta dei dipinti di scuola locale. La regina dell’esposizione è la tavola San Giovanni Evangelista appare a Galla Placidia tornata in città grazie al progetto “100 opere tornano a casa” del Ministero della Cultura. La celebre tavola, concessa in deposito pluriennale dalla Pinacoteca di Brera, è tra i capolavori di Niccolò Rondinelli, valente artista ravennate formatosi a Venezia nella bottega di Giovanni Bellini.

Museo TAMO MOSAICO

Complesso di San Nicolò, Via Rondinelli 2, 48121 – Ravenna

Riapertura al pubblico: sabato 19 marzo 2022

Orari: dal lunedì al venerdì 10.00 – 17.00, sabato e domenica 14.00 – 18.00

Ingresso: incluso nel biglietto ordinario di accesso al museo (€ 4 intero, € 3 ridotto)

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 213371; www.ravennantica.it

La tomba di Dante, appena ristrutturata via Dante Alighieri 9

TAMO DANTE: L’alto passo… Andar per pace” dello scultore Enzo Babini

A cura di Giuseppe Sassatelli e Fabrizio Corbara

Costituita da cento formelle in terracotta, la mostra racconta per immagini, attraverso un corredo iconografico avvincente e inedito, i temi dei canti della Divina commedia. Dopo la cantica dell’Inferno, è ora possibile ammirare la sezione dedicata al Purgatorio.

TAMO DANTE: “Dante e la Romagna”

A di Laura Pasquini e Giuseppe Sassatelli, Enrico Cirelli

L’esposizione mette in fila i luoghi citati nella Commedia, illustrando gli edifici che ancora oggi mantengono l’aspetto che gli stessi avevano fra la fine del Duecento e i primi anni del secolo XIV, sino al 1321, quando cioè Dante li poté vedere.

Ingresso gratuito

Orario continuato dalle 9 alle 19,30

