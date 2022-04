Bassa Romagna. Un seminario online dedicato al ruolo delle donne nelle startup

Mercoledì 27 aprile alle 16 si terrà un seminario online dal titolo “Startup: il ruolo delle donne può fare la differenza”.

In Italia, ma anche nel resto del mondo, in ambito startup e innovazione le donne rappresentano una minoranza, ancora meno che nelle aziende. Molti studi, tuttavia, sostengono che le donne siano più adatte a individuare i bisogni del mercato e a coglierne le opportunità. Perché ci sono così poche donne alla guida di startup? Che cosa si può fare per promuovere e alimentare l’imprenditoria femminile?

Ne parleranno Angelica Monaco, esperta in innovazione e start-up; Francesca Cavallini, psicologa e imprenditrice sociale, fondatrice del Centro Tice; Alice Michelangeli, cofondatrice di Prometheus; modera Alessandra Folli, responsabile dell’area Marketing e Public business di Romagna Tech.

Il webinar è organizzato da Lita.co e Romagna Tech, azienda che gestisce l’incubatore della Bassa Romagna U-Start, in collaborazione con il Tecnopolo di Ravenna e Casa Bufalini.

Per partecipare è necessario registrarsi al link https://app.livestorm.co/lita-co/startup-il-ruolo-delle-donne-puo-fare-la-differenza.