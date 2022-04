CMC Ravenna: prosegue operazione straordinaria finalizzata a trovare risorse per continuare a soddisfare gli impegni concordatari

Con una nota di oggi, 27 aprile, la direzione di CMC Ravenna aggiorna sulla situazione della crisi aziendale che sta attraversando da alcuni anni, lasciando trapelare la notizia che proseguono e richiedono ancora tempo le trattative per “la conclusione di una operazione straordinaria finalizzata al reperimento delle necessarie risorse per continuare a soddisfare gli impegni concordatari assunti e, ad un tempo, alla salvaguardia della continuità aziendale e dei posti di lavoro.”

Come si sa, la negoziazione è in corso da diversi mesi e risulta molto complessa e delicata “tenuto conto sia della partecipazione alle trattative di importanti istituti nazionali oltreché di primari operatori del settore, sia dei compositi valori in discussione, che devono necessariamente tenere in doverosa considerazione il soddisfacimento degli obblighi concordatari, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la continuità aziendale nel prossimo futuro… risulta quindi necessario impiegare un ulteriore periodo di tempo, affinché si possano conoscere e valutare gli esiti delle predette trattative” dice CMC.

CMC Ravenna afferma anche che malgrado “gli avvenimenti ostili degli ultimi due anni (pandemia da Covid-19, rincaro delle materie prime e ritardo nell’attuazione del PNRR) abbiano avuto inevitabili ripercussioni sulle attività della Società ed abbiano comportato inevitabili scostamenti temporali rispetto alle iniziali aspettative, la Cooperativa è riuscita a mantenere la continuità aziendale, elemento certamente indispensabile per l’adempimento del piano concordatario.”

Ma ecco la nota integrale. “La Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna, facendo seguito alla precedente nota del 13.12.2021, comunica a tutti i creditori, stakeholders, soci e dipendenti che proseguono le trattative aventi ad oggetto la conclusione di una operazione straordinaria finalizzata al reperimento delle necessarie risorse per continuare a soddisfare gli impegni concordatari assunti e, ad un tempo, alla salvaguardia della continuità aziendale e dei posti di lavoro. Tali negoziazioni, in corso già da diversi mesi, sono indubbiamente complesse ed articolate, data la particolarità delle operazioni medesime, tenuto conto sia della partecipazione alle trattative di importanti istituti nazionali oltreché di primari operatori del settore, sia dei compositi valori in discussione, che devono necessariamente tenere in doverosa considerazione il soddisfacimento degli obblighi concordatari, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la continuità aziendale nel prossimo futuro. Per tutto quanto precede, risulta quindi necessario impiegare un ulteriore periodo di tempo, affinché si possano conoscere e valutare gli esiti delle predette trattative. Ove tali esiti siano positivi, la Cooperativa stima di poter avviare entro la fine di giugno del corrente anno il soddisfacimento delle categorie dei creditori privilegiati, per concluderlo entro l’anno stesso. Si coglie l’occasione per evidenziare che, nonostante gli avvenimenti ostili degli ultimi due anni (pandemia da Covid-19, rincaro delle materie prime e ritardo nell’attuazione del PNRR) abbiano avuto inevitabili ripercussioni sulle attività della Società ed abbiano comportato inevitabili scostamenti temporali rispetto alle iniziali aspettative, la Cooperativa è riuscita a mantenere la continuità aziendale, elemento certamente indispensabile per l’adempimento del piano concordatario. Si ribadisce, infine, che qualora i negoziati in corso avessero esito positivo in tempi più rapidi, la Società provvederà ad impiegare ogni risorsa disponibile per assolvere anticipatamente ai propri impegni concordatari.”