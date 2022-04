Rsu e organizzazioni sindacali soddisfatti per la chiusura del contratto di ATL Group con 600 addetti fra Faenza, Lugo e Bertinoro

È stato oggi, 27 aprile, l’accordo sul rinnovo del Contratto di Secondo livello (2022/2024) per tutti i lavoratori e le lavoratrici degli stabilimenti della società ATL GROUP SpA. L’azienda, con tre sedi produttive, a Faenza, Bertinoro e Lugo, occupa più di 600 addetti, rappresenta un punto di qualità del distretto romagnolo di produzione di mobili imbottiti per brend di qualità. Le assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici hanno approvato a larghissima maggioranza (oltre l’85%) l’ipotesi di accordo, riconoscendo la positività dei risultati raggiunti. Questi riguardano l’aumento dei buoni pasto; l’istituzione delle ferie solidali che prevede un sistema solidale di cessione

di ferie e riposi tra colleghi dipendenti occupati nella stessa azienda, al fine di permettere l’assistenza di familiari che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedano un’assistenza costante; il mantenimento di 1 giorno aggiuntivo al congedo parentale di paternità; l’aumento dei valori economici raggiungibili sui premi di partecipazione e di risultato; l’aumento della maggiorazione economica sull’istituto della flessibilità; l’istituzione del Welfare aziendale con maggiorazione del premio di risultato (+20%) se utilizzato attraverso una piattaforma dedicata, che è un sistema ampio di servizi, benefit e iniziative di natura contrattuale attuato con l’obiettivo di incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Tutti gli istituti previsti saranno applicati anche ai lavoratori in somministrazione. La RSU e le organizzazioni sindacali di categoria esprimono grande soddisfazione per la chiusura del percorso di contrattazione.