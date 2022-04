La Cozza di Marina di Ravenna al Seafood Global Expo di Barcellona

Anche l’Italia è ben rappresentata a Barcellona, al Seafood Global Expo in programma dal 26 al 28 aprile, con tante aziende che hanno portato le proprie eccellenze. In questo contesto ha trovato spazio anche La Selvaggia di Marina di Ravenna, la prelibata cozza a crescita spontanea del nostro mare.

In particolare, a Barcellona si è parlato della Festa della Cozza che si svolge da diversi anni nella località di mare a due passi da Ravenna. A parlarne c’era Nevio Ronconi, Presidente Tuttifrutti e organizzatore dell’evento.

“A Barcellona abbiamo ricordato come la Festa della Cozza di Marina di Ravenna sia organizzata insieme ai pescatori subacquei delle cozze e a Slow Food – dichiara Nevio Ronconi – e rappresenti un evento che valorizza e dà grande notorietà a un prodotto eccellente del territorio e dalle qualità eccezionali. Grazie anche al contributo e patrocinio del Comune di Ravenna e al patrocinio della Regione Emilia-Romagna, anche quest’anno si terrà nell’ultimo fine settimana di giugno un evento che richiama migliaia di persone.”

A dare man forte a Ronconi sui temi del mitico mitilo di Marina di Ravenna alla fiera c’era il dirigente della Regione Emilia-Romagna Piergiorgio Vasi, che ha sottolineato come “le attività di acquacoltura e di pesca di molluschi costituiscono per l’Emilia-Romagna uno dei settori più importanti e rilevanti dell’economia ittica regionale. Per questo abbiamo ritenuto opportuno promuoverne il valore, dando spazio al Seafood Expo Global di Barcellona alla Festa nazionale della cozza e poi ai pescatori, agli allevatori e ai trasformatori di questi prodotti di grandissima qualità, come la Cozza Selvaggia di Marina e la Cozza Romagnola allevata negli impianti o come la Vongola Veracedi Goro, senza dimenticare le ostriche che recentemente si sono collocate sul mercato o le tradizionali poverazze, vera ricchezza del nostro mare, a dispetto del nome.”