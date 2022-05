Mercato di Lugo, nei mercoledì di maggio le attività si trasferiscono in via Foro Boario

Nei mercoledì di maggio alcune attività del mercato settimanale si trasferiscono in via Foro Boario per lo svolgimento della fiera di San Francesco e della Contesa Estense. Mercoledì 4 maggio le attività che normalmente sono collocate in piazza Garibaldi e in piazza 1°maggio troveranno spazio in via Foro Boario. Nei seguenti mercoledì, 11-18-25 maggio, saranno le attività collocate in piazza Mazzini a trasferirsi temporaneamente in via Foro Boario.

Nei quattro mercoledì in via Foro Boario divieto di transito e di sosta dalle 7 alle 15 con rimozione coatta nel tratto compreso tra via Mentana e via Brignani. Le attività e i residenti sono stati avvisati dall’Ammimistrazione Comunale con un apposito volantino.