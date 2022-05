Lugo. Canone unico, c’è tempo fino al 30 maggio per pagare senza sanzioni

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna informa le imprese che ci sono 30 giorni di tempo per pagare il bollettino di pagamento del Canone unico.

Alcune imprese hanno ricevuto il bollettino a ridosso della scadenza del pagamento (30 aprile) o oltre il termine massimo: non ci sarà nessun tipo di sanzione per chi pagherà entro il 30 maggio.

La scadenza non riguarda le categorie oggetto delle misure di sostegno economico (esenzione dal canone): i dehors già autorizzati a imprese esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; nuovi dehors temporanei o ampliamenti temporanei a servizio di imprese esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; dehors già autorizzati a servizio di imprese esercenti l’attività di commercio di prodotti alimentari o artigianali con consumo sul posto; nuovi dehors temporanei o ampliamenti temporanei a servizio di imprese esercenti l’attività di commercio di prodotti alimentari o artigianali con consumo sul posto; occupazioni di durata limitata nell’arco della giornata a servizio di attività commerciali o artigianali (artigianato di servizio alla persona).

Per le suddette categorie, l’Amministrazione ha stabilito l’esenzione fino al 30 giugno e un abbattimento del canone del 50% per il secondo semestre del 2022 (per il quale sarà recapitato un bollettino successivamente, con scadenza al 31 luglio).