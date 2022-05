WASP di Massa Lombarda mostra l’evoluzione della stampa 3D nel settore medicale a “OTworld”

OTworld è il luogo di incontro più importante al mondo per tutti i produttori, rivenditori e fornitori di servizi nel campo dei moderni ausili e apparecchiature mediche. WASP di Massa Lombarda sarà presente dal 10 al 13 maggio al Padiglione 05 Stand B08 con la nuova offerta per l’Officina Ortopedica Digitale e due nuove stampanti 3D della linea Industrial Delta WASP di grande formato, la 4070 FX e la 4070 HDP. Sarà possible prenotare un appuntamento per una consulenza con un tecnico WASP utile a comprendere la fattibilità e il percorso necessario per far entrare la stampa 3D nella produzione di busti e ortesi.





L’Officina Ortopedica Digitale per WASP è una soluzione composta di strumenti e competenze per realizzare dispositivi medici avanzati su misura. Si basa sul principio della fabbricazione digitale in ortopedia ed è composta da:

Potenti e professionali stampanti 3D WASP

Il software WASP MED Add-on per progettare agilmente

Materiali WASP medicali certificati

Imparare facilmente con la WASP MED Academy.

WASP MED Academy propone un percorso completo che contiene un pacchetto di corsi studiati per tecnici ortopedici che vogliono specializzarsi nella stampa 3D di dispositivi adatti all’ortopedia:

Avviamento Officina Ortopedica Digitale

Scansione 3D per la Stampa Medicale

Corso Avanzato Stampa 3D Medicale

Materiali per la Stampa 3D Medicale

Protocolli di Ottimizzazione di Processo Medicale.

4070 FX presenta grandi innovazioni. Prima fra tutte l’innovativo sistema di ritenzione del piatto di stampa sottovuoto VAC (Vacuum Active Control), che consente di sostituire in pochi secondi il piatto di stampa garantendo la totale assenza di micromovimenti in fase di stampa anche ad elevate temperature. Il VAC assicura inoltre l’utilizzo di piatti di stampa di diverse tipologie compatibili con il materiale di stampa e terminata la stampa il piatto potrà essere curvato manualmente permettendo una facile rimozione del particolare stampato. 4070 FX è più silenziosa e precisa grazie ai nuovi driver motori, più potente e solida con i nuovi motori stepper e più leggera grazie all’introduzione dei nuovi bracci in carbonio.

4070 FX è equipaggiata con un singolo estrusore diretto a filamento da Ø2.85mm XFLEX capace di raggiungere i 280°C. L’estrusore XFLEX della 4070 FX è dotato di un ingranaggio a doppia trazione in acciaio indurito, capace di duplicare il grip sul filamento e triplicare la forza esercitata grazie ad un riduttore. Gli ugelli sono facilmente intercambiabili: 0.4mm, 0.7mm, 1.2mm.Anche 4070 HDP fa parte della linea industriale Delta WASP è progettata per stampare direttamente dal granulo questo consente notevole risparmio di tempo e di denaro. Più robusta, più precisa e silenziosa come la sorella 4070 FX è equipaggiata con un estrusore HDP a caricamento pneumatico, capace di estrudere materiali termoplastici standard, tecnici e riciclati partendo dal pellet cioè dal granulo che costa meno. Un innovativo sensore capacitivo posto sul corpo estrusore rileva la presenza di materiale e lo richiede autonomamente al serbatoio principale da 5 litri posto sul fianco della stampante, interrompendo il processo nel caso il material sia terminato.

WASP – World’s Advanced Saving Project è un’azienda nata nel 2012 a Massa Lombarda (Ravenna) che progetta, produce e vende stampanti 3D Made in Italy in tutto il mondo. La vasta gamma di stampanti 3D WASP è stata sviluppata per rispondere ai bisogni dell’uomo: cibo, casa, salute, energia, lavoro, arte e cultura. Ispirandosi alla vespa Potter, che costruisce il proprio nido con materiale recuperato dall’ambiente circostante, WASP nasce con l’obiettivo di sviluppare stampanti 3D su larga scala, per costruire case con materiali naturali e disponibili sul territorio. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di fornire benefici effettivi all’uomo attraverso l’innovazione tecnologica e la ricerca. Nel 2012 WASP ha presentato la sua prima stampante, la Power WASP, ma subito dopo l’azienda ha caratterizzato la sua gamma con la linea Delta di piccole e grandi dimensioni fino alla generazione della linea Delta WASP Industrial WASP 3MT, WASP 4070, e WASP 2040. Oggi la linea Delta WASP Clay è leader di mercato grazie anche all’esperienza maturata nel campo dell’architettura.

Queste nuove stampanti 3D Clay ottimizzano il sistema LDM stampando in 3D materiali fluidi densi e argille industriali in modo continuo e in grandi dimensioni. WASP presenta a Detroit un avanzamento tecnologico nelle stampanti 3D di grandi dimensioni della linea Industrial e della linea Clay. WASP offre 10 nuovi prodotti che soddisfano le richieste del mercato per l’estrusione di biopolimeri, super-tecnopolimeri, materiali riciclati, pellet, materiale naturale e terra cruda, e argilla industriale.