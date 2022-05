Emergenza sicurezza alla Marcegaglia: Slai Cobas propone una postazione sanitaria e ispettiva fissa

“Gli operai non possono rischiare ogni giorno la vita nei reparti con spazi di lavoro ristretti, con pinze che si staccano dai carroponte (al reparto coil pack il 14 aprile e il 27 aprile Cap 13 Zinco-Verniciatura 3), con coils “fermati” con pezzettini di legno nelle selle, oppure che rotolano dalle navette dopo una collisione!” Così Slai Cobas per il sindacato di classe-comitato promotore Marcegaglia Ravenna.

“Le denunce degli operai continuano a non essere ascoltate. Nel processo che si aprirà per la morte di Bujar Hysa schiacciato sotto un nastro di acciaio il 15 luglio dello scorso anno le conclusioni del consulente della procura confermano quello che avevano denunciato gli operai, cioè che le cause della morte sul lavoro erano “spazi di lavoro ristretti, area non idonea e assenza di vie di fuga garantite”. Lorenzo Petronici della Cofari è morto sul lavoro nel 2014. Entrambi erano operai esperti, su di loro le solite frasi di circostanza utili, però, a seppellirli definitivamente. Ma davvero possiamo accettare che cali il silenzio su queste morti operaie e sugli infortuni, accaduti e mancati?” Continua lo Slai Cobas che aggiunge: “Marcegaglia i profitti li ha fatti sulla pelle degli operai. L’incuranza e la mancanza di investimenti che denunciano i confederali sono funzionali al profitto dei padroni: ‘Il 2021 chiude a 7,3 miliardi di fatturato, oltre il 50% in più rispetto al 2020 e anche al 2019, con un 10% di incremento della produzione e delle spedizioni’, ‘Risultati storici, i migliori di sempre’. Ora occorre che gli operai riprendano direttamente nelle proprie mani la battaglia per la sicurezza e la salute in fabbrica altrimenti non c’è possibilità di soluzione. Serve l’unità degli operai che si organizzino a difesa della salute e sicurezza in fabbrica indipendentemente dalle tessere sindacali, servono lotte, servono nuovi rappresentanti della sicurezza (Rls), serve una postazione sanitaria e ispettiva fissa a cui gli operai possono fare affidamento in caso di rischio-sicurezza.”