Cna, 9 workshop sul cambiamento digitale per le imprese al Teatro Rasi di Ravenna

In un mondo dove cambiamento e trasformazione sono le parole d’ordine, anche le imprese della filiera del turismo e del commercio stanno assistendo ad evoluzioni radicali, gran parte dovute all’impatto e all’impiego delle tecnologie digitali nell’esperienza d’acquisto. Che si tratti di un prodotto, di un servizio o di un viaggio, i clienti e i viaggiatori sono sempre più informati, tecnologici ed esigenti.

Per analizzare le traiettorie di sviluppo e gli scenari futuri per le imprese della filiera di turismo e commercio e per riflettere sulle opportunità da cogliere per rimanere competitivi nel mercato di oggi, Ravenna ospita la nuova edizione di “DIGITAL WAY – La via digitale per imprese della filiera di turismo e commercio” il 12 maggio al Teatro Rasi. L’evento si terrà in presenza.

CNA Turismo e Commercio e CNA Comunicazione e Terziario Avanzato dell’ Emilia-Romagna e di Ravenna organizzano una giornata per informarsi e formarsi, nel corso della mattinata con il direttore di APT Servizi Emanuele Burioni, si affronteranno le tematiche strutturali del nostro turismo, con la Sottosegretaria Anna Ascani si parlerà delle opportunità di digitalizzazione per le imprese, verranno analizzati i trend di viaggio futuri a partire dall’estate 2022 con Mirko Lalli e le sfide della promozione turistica nell’era digitale con Roberta Milano. Parteciperà anche Erika Liverani, portando la sua esperienza: da vincitrice di Masterchef a titolare di una gastronomia sfruttando il racconto attraverso i social come forma di coinvolgimento mentre con Francesco Gallucci si parlerà di come il neuromarketing può essere di aiuto per la vendita e la comunicazione verso i clienti.

Le conclusioni della sessione plenaria mattutina saranno affidate al Presidente Nazionale CNA, Dario Costantini. Nel pomeriggio si potrà scegliere fra 9 workshop divisi in 3 sale. I workshop si terranno in contemporanea su diverse tematiche e riguarderanno il mondo digitale per le imprese della filiera di turismo e commercio (dall’utilizzo alla protezione dei dati, dal personal branding ai social network, dai video e podcast all’e-commerce e alla realtà aumentata.)

“Portare un evento di questa qualità a Ravenna non è stato facile – dichiarano Laura Sillato, Presidente di CNA Turismo e Commercio Ravenna, e Enrico Rosso, Presidente di CNA Unione Comunicazione e Terziario Avanzato Ravenna – per questo siamo estremamente soddisfatti soprattutto perché l’evento è pubblico ed è reso disponibile a tutte le imprese della città. Riguarderà la filiera turistica, commerciale e dei servizi. Sarà un’occasione unica per cogliere nuovi aspetti, teorici e pratici legati alle possibilità che il digitale offre alle imprese, per gestire la relazione tra online e offline ed avere le giuste informazioni per conoscere le tendenze più innovative necessarie a far crescere il territorio e la propria attività”.

Per tutte le informazioni, per iscriversi e per conoscere il dettaglio della giornata è possibile visitare il sito di CNA Ravenna nella sezione “Eventi” e collegarsi al seguente link: https://bit.ly/37uTH4e

