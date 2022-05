Webinar organizzato da CNA Ravenna sul regime forfetario

Lunedì 16 maggio 2022, alle ore 17.30, in videoconferenza, si terrà “Nuove imprese e nuove attività: quale regime fiscale scegliere? Il regime forfetario”, il terzo appuntamento del ciclo di eventi gratuiti sull’avvio d’impresa, organizzati da CNA Ravenna.

Con questa serie di seminari gratuiti online, CNA intende ampliare la sua offerta di strumenti e attività dedicati a chi ha da poco avviato la sua attività o agli aspiranti imprenditori e professionisti.

Il ciclo di webinar ha già trattato diversi argomenti: lo scorso novembre, “l’ABC dell’imprenditore: consigli utili per mettersi in proprio” ha spiegato cosa significhi avviare un’attività autonoma o diventare imprenditore, illustrato i primi passi da intraprendere e esposto come redigere il piano d’impresa; a gennaio, invece, “Quali strumenti per finanziare la tua attività?” ha affrontato il tema del reperimento dei finanziamenti per l’avvio dell’attività (sul sito CNA Ravenna sono disponibili le registrazioni dei due eventi).

Da oltre 70 anni, CNA Ravenna accompagna chi desidera avviare un’attività autonoma passo dopo passo, “dall’idea all’impresa”, valutandone ogni aspetto, compreso quello economico finanziario.

Nel webinar di lunedì 16 maggio, “Nuove imprese e nuove attività: quale regime fiscale scegliere? Il regime forfetario”, si parlerà della scelta della struttura giuridica più adatta allo svolgimento dell’attività e del regime fiscale/contabile più adatto al tipo di attività. Il regime forfetario è il più utilizzato da chi decide di “mettersi in proprio”: durante il seminario presenteremo le caratteristiche di tale regime fiscale e forniremo informazioni utili per orientare le scelte future.

Relatori dell’evento saranno Franca Ferrari, Responsabile del Servizio Crea Impresa CNA Ravenna, che presenterà i servizi e le opportunità offerte dal Sistema CNA a sostegno delle nuove attività, Luca Cantagalli, Responsabile Sezione Fiscale CNA Ravenna, che illustrerà le potenzialità e i limiti del regime forfetario, e Mita Baldini, Referente dell’Ufficio Marketing CNA Ravenna, che presenterà la campagna di CNA Ravenna per le nuove attività.

Al termine degli interventi sarà dedicato spazio alle domande dei partecipanti.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, per maggiori informazioni e iscrizioni: https://www.ra.cna.it/eventi/regimi-fiscali-nuove-imprese/