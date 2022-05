“La Romagna ti aspetta”, è l’incipit della nuova campagna tv per promuovere il nostro turismo sulle reti Mediaset

“Romagna, la terra della Dolce Vita” è il claim con cui da domenica 22 maggio la Riviera Romagnola promuoverà in tv i tanti volti delle sue vacanze per famiglia. Lo spot del regista Elia Castangia (https://youtu.be/ot4FDz-xl3k) prodotto da RTI (Reti Televisive Italiane) andrà in onda per 4 settimane sulle reti tv del Gruppo Mediaset, con 550 passaggi complessivi e il 60% della programmazione in prime time.

“La Romagna ti aspetta” è l’incipit della nuova campagna televisiva realizzata con cui la Riviera Romagnola invita le famiglie italiane a trascorrere le prossime vacanze estive lungo i suoi 110 km di costa e l’affascinante entroterra, e che andrà online in prime time sulle reti Mediaset dal 22 maggio a sabato 4 giugno e da domenica 12 a sabato 25 giugno.

Lo spot si apre con una mamma che sogna la Riviera silenziosa alle prime luci del mattino, con i bagnini che aprono gli ombrelloni negli stabilimenti balneari ancora vuoti, la calda accoglienza all’arrivo in hotel, le biciclette e il passeggio su uno dei nuovi lungomari pedonalizzati della costa. Intanto una voce di bimbo sussurra: “La Romagna ti aspetta. Lo sai che lì sorridono tutti, coccolano te, tuo figlio, tua figlia (le immagini si susseguono, con la spiaggia dorata, dove la figlia e altri adolescenti si dedicano agli sport acquatici, un aperitivo tra amici in riva al mare, e un’animatrice che accompagna il figlio in acqua)…sono bravissimi a far da mangiare… (il sogno prosegue con una cena a base di specialità romagnole) e poi ci sono dei posti… incredibili…(immagini dei fenicotteri rosa nel suggestivo scenario del Delta del Po al tramonto).

“Ma certo che ci andiamo!” le prime parole con cui la mamma entusiasta al suo risveglio rassicura il figlio. Lo spot si chiude con l’inquadratura di due barche con le vele al terzo baciate dal sole e il claim “Romagna, la terra della Dolce Vita”.

«Da sempre il sogno in Romagna si è trasformato in stupende realtà – commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini – dal cinema di Federico Fellini ai grandi brand internazionali della nautica, della moda e del wellness, dal Ravenna Festival alla Notte Rosa passando per la poetica di Tonino Guerra, la fantastica avventura dell’Isola delle Rose e tanto altro. Mai come ora le persone hanno bisogno di portare la mente lontano dalla realtà, in una dimensione leggera e spensierata. Lungo i 110 km di Riviera Romagnola e nei borghi del suo suggestivo entroterra accogliamo gli ospiti con una vacanza da sogno, sì, ma fatta di ospitalità concreta, sorrisi veri, sapori autentici e “dolce vita”. E con l’arrivo delle temperature estive la grande macchina turistica della Romagna è pronta a regalare una stagione indimenticabile. E lo annuncia a tutte le famiglie d’Italia dalle Reti Mediaset».

«Le campagne sulla destinazione – dichiara il Presidente di Visit Romagna e Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – si affiancano alle azioni di promozione dei grandi eventi che quest’anno vedranno finalmente l’allentamento delle limitazioni. Lo spot valorizza i driver materiali e immateriali dell’offerta turistica della Romagna: il buon cibo, la simpatia e la cordialità delle persone, la qualità dell’ospitalità e dei servizi, le spiagge e gli stabilimenti balneari e il nostro entroterra. A questi si aggiunge la risposta a una nuova esigenza che dalle ultime ricerche è emersa dopo 2 anni di pandemia e restrizioni: il bisogno di sicurezza. E allora ecco la forza degli spazi aperti, delle spiagge, dell’idea di respiro, di una natura incontaminata a due passi dal mare. Un’idea di benessere che oggi acquista ancora maggiore valore e che noi possiamo spendere lungo tutto il territorio, dalla costa all’entroterra».

La Tv sarà affiancata da attività digital per 5 settimane senza interruzione da domenica 22 maggio a sabato 25 giugno, con i video in preroll su canali come Focus.it, Meteo.it e Giallozafferano.it, solo per citarne alcuni, la brandizzazione dell’App Meteo.it e attività sui profili Facebook TheWomTravel e Instagram di Donna Moderna.

Fra la campagna tv e quella digital sono oltre 105 milioni i contatti stimati.

L’Investimento complessivo, tra realizzazione dello spot e pianificazione media, da parte di Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna è di 700mila euro.

La produzione ha coinvolto complessivamente 25 persone, oltre alle 12 della troupe tecnica Moviepeople, e ha visto la partecipazione di circa 70 persone tra figuranti e comparse.