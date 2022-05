Federalberghi sull’imposta di soggiorno: prevista una nuova dichiarazione da inviare al MEF, è un doppione da evitare

Lo scorso 29 aprile il Ministero dell’economia e finanza ha deciso di duplicare un onere per chi riscuote la tassa di soggiorno. Quindi nuova burocrazia che si aggiunge a una serie di problemi che già mettono in difficoltà le imprese, denuncia Federalberghi Ravenna. Il decreto prevede, infatti, che titolari di alberghi, attività di campeggio, B&B, R&B, appartamenti per uso turistico, mediatori, ecc.. entro il 30 giugno di ogni anno dovranno fare una dichiarazione sul modello predisposto dal MEF e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma tuttora non disponibile, quest’anno sia per l’imposta incassata e già versata relativa all’anno 2020 e all’anno 2021. Da precisare, sostiene Federalberghi, che l’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma che andrà dal 100 al 200% dell’imposta che il contribuente ha già riscosso e poi rendicontato al Comune tramite Ravenna Entrate. Tutto questo perché così il Mef metterà a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta i dati che gli saranno trasmessi ma che, guarda caso, saranno gli stessi che ai Comuni sono già pervenuti come ad esempio per quello di Ravenna che già prevede l’obbligo annuale di presentare a Ravenna Entrate il mod 21 tramite il portale della tassa di soggiorno.

“Gli imprenditori e tutti coloro che riscuotono la tassa di soggiorno – afferma il presidente di Federalberghi Ravenna Raffaele Calisesi – adempiono ad un obbligo di legge per cui assumono rischi e a loro spese utilizzano proprio personale. Spiace che ancora una volta il legislatore sia scivolato sull’ennesima velina di qualche burocrate. L’Italia dovrebbe essere governata in senso liberista favorendo le imprese, che sono un presidio di socialità, perché permettono ai cittadini di trovare occupazione e contribuiscono alla formazione del PIL dello Stato. Spiace inoltre che anziché agevolare le imprese le si addossino di adempimenti inutili perché il Mef potrebbe richiedere i modelli 21 direttamente agli enti comunali che gestiscono l’imposta di soggiorno. Per questo motivo Federalberghi ha presentato un emendamento che verrà discusso in Senato il prossimo 9 giugno affinché l’obbligo di presentare una dichiarazione cumulativa annuale sia reso applicabile nei soli comuni in cui non sia previsto un obbligo di rendicontazione periodica trasmessa per via telematica come invece accade per il Comune di Ravenna. Questo obbligo costituirebbe una duplicazione di oneri in contrasto con i principi di semplificazione vigenti. Confidiamo – conclude Calisesi – che ci sia un ravvedimento che porti ad una sburocratizzazione di questi adempimenti inutili perché gli imprenditori, specie quelli del settore ricettivo, hanno necessità di regalare emozioni ai loro clienti per fargli amare il nostro territorio che racchiude una delle più grandi ricchezze storiche, artistiche architettoniche e naturalistiche del mondo”.