Global Sustainability Report 2022: Bunge supera gli obiettivi di non-deforestazione e sostenibilità nelle catene di fornitura

Bunge ha annunciato di aver superato gli obiettivi di non deforestazione per quanto riguarda il monitoraggio e la tracciabilità delle coltivazioni di soia della sua catena di fornitura indiretta nel Cerrado brasiliano. Grazie al Bunge Sustainable Partnership Program, Bunge ha oggi la possibilità di monitorare almeno il 64% dei volumi indiretti nelle regioni prioritarie, superando l’obiettivo del 50% fissato per il 2022. Ciò emerge dal Global Sustainability Report di Bunge, pubblicato in questi giorni, nel quale viene evidenziato questo importante traguardo per l’Azienda, e che si avvicina all’obiettivo di una filiera scevra da deforestazione entro il 2025. Il Bunge Sustainable Partnership Program rientra nelle diverse iniziative che hanno consentito a Bunge di raggiungere, nelle regioni prioritarie del Brasile, una filiera della soia libera dalla deforestazione al 95%.

“Il nostro impegno a integrare la sostenibilità nelle decisioni quotidiane che prendiamo come azienda richiede un profondo coinvolgimento da tutti i nostri partner. Per Bunge e per l’intera filiera agricola e alimentare, crediamo che raggiungere un concreto progresso nella non-deforestazione significhi raggiungere nuovi traguardi nell’attuazione del nostro approccio e della nostra tecnologia. I progressi compiuti nell’ultimo anno sono la testimonianza del nostro impegno di collaborazione con gli agricoltori e i clienti, e la prova dell’impatto sostenibile che siamo in grado di fornire”, ha dichiarato Greg Heckman, Chief Executive Officer di Bunge.

Il Bunge Sustainable Partnership Program, lanciato nel 2021, è stato progettato per aiutare i rivenditori di cereali a valutare le performance socio-ambientali dei fornitori, tra cui il monitoraggio satellitare su scala aziendale. Bunge, infatti, è stata la prima azienda a promuovere il monitoraggio su larga scala nel Cerrado brasiliano per tracciare gli acquisti indiretti, condividendo le proprie conoscenze, metodologie e strumenti con i rivenditori. Questo programma sta innalzando gli standard di trasparenza e tracciabilità della filiera indiretta della soia.

Bunge ha inoltre lanciato un sistema di incentivi finanziari, con vantaggi commerciali per i rivenditori che, progressivamente, fanno progressi verso una maggiore tracciabilità dei loro fornitori. L’azienda inserirà anche altri incentivi per i rivenditori partecipanti, tra cui un maggiore accesso agli strumenti e ai dati di monitoraggio digitale.

L’impegno di Bunge contro la deforestazione e la conversione della vegetazione autoctona nelle sue catene del valore entro il 2025 è parte centrale della strategia e della pianificazione aziendale, ed un elemento cruciale per i suoi obiettivi di riduzione del riscaldamento globale e delle emissioni.

Inoltre, nel Global Sustainability Report 2022 di Bunge sono stati resi noti i progressi dettagliati verso le metriche principali di deforestazione, gli obiettivi di riduzione delle emissioni e altre misure di sostenibilità.

“La nostra strategia aziendale si basa sulla crescente esigenza dei nostri clienti e partner di fornire soluzioni a basse emissioni di carbonio per il mondo. Bunge rimane in una posizione di forza per essere leader della sostenibilità e connettore globale per un domani migliore” ha affermato Rob Coviello, Chief Sustainability Officer and Government Affairs di Bunge.