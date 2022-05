Dopo 25 anni chiude “Mr Mex”, ristorante di cucina messicana in piazza Baracca

Dopo 25 anni di attività, il 7 agosto chiuderà definitivamente in piazza Baracca, a Ravenna, “Mr Mex”, ristorante di cucina messicana, molto conosciuto e apprezzato dai ravennati, tanto che per riuscire a mangiare i piatti tipici della cucina messicana, è necessario prenotare con mesi di anticipo.

A darne notizia sono direttamente i titolari sulla pagina Facebook del locale: “Ciao a tutti, il 7 agosto il Mr.Mex (quasi certamente) chiuderà. Dopo quasi 25 anni, per motivi familiari e di salute, si conclude il nostro viaggio a Ravenna.

In tutti questi anni abbiamo cercato di trasmettervi, farvi conoscere e amare il nostro Messico. Di regalarvi il calore di questa cucina e di questa nazione. Speriamo di esserci riusciti almeno un po’. Anche noi siamo cresciuti insieme a voi, in tutti questi anni e per questo vi ringraziamo. L’altro giorno parlando con qualcuno di voi, abbiamo ricordato gli inizi dell’avventura del Mr.Mex. A partire dal ristorante Porticino, a Marina di Ravenna, al Take-Away in via Maggiore per arrivare al nostro ristorante in piazza Baracca. Quante belle persone abbiamo incontrato sulla nostra strada. Quante belle amicizie sono nate grazie a un Margarita”.